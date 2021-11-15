الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة بنى سويف تبدأ تطبيق قرار منع دخول غير الملقحين (فيديو)

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

بدأت جامعة بني سويف، اليوم الإثنين، منع دخول أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى الحرم الجامعي بشرق وغرب النيل من غير الحاصلين على لقاح كورونا، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.

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 جامعة بني سويف

وكلف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، محمد سليم أمين عام الجامعة، واللواء محمود سرحان مدير أمن الجامعة بمتابعة وتنفيذ قرار مجلس الوزراء على البوابات الرئيسية للدخول بحيث لن يسمح بالدخول للحرم الجامعي إلا للحاصلين على لقاح كورونا، ووضع عدد من اللافتات والإرشادات على البوابات.

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 جامعة بني سويف

وقال «منصور» إن الجامعة وضعت خطة مسبقة قبل بداية العام الدراسي الحالي للالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامة الجميع من فيروس كورونا ومنها التشديدات على البوابات الرئيسية بضرورة ارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي في قاعات المحاضرات، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير كافة المدرجات والمعامل على مدار الساعة حرصاً على سلامة الطلاب.

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 جامعة بني سويف

ووجه رئيس جامعة بنى سويف عمداء الكليات بمتابعة تفعيل قرار مجلس الوزراء داخل كل كلية على مدار اليوم، مشيرًا إلى أن الجامعة قامت بتطعيم أكثر من 90 % من منتسبي الجامعة، من خلال 12 مركز تطعيم داخل الجامعة تسهيلاً عليهم.

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 جامعة بني سويف
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 جامعة بني سويف
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 جامعة بني سويف
بني سويف مجلس الوزراء هيئة التدريس كمامات محاضرات ارتداء الكمامات

رئيس التحرير

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الورقة الثانية تم إحراقها!

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