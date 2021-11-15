وزير السياحة يستعرض آخر الأعمال بمشروعات ترميم وتطوير الآثار

ناقش الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار كيفية الاستفادة القصوى من معرض الآثار المؤقت الذي سيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان "رمسيس وذهب الفراعنة" للترويج للمقصد السياحي المصري.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع قيادات المجلس بمقر الوزارة بالزمالك، للوقوف على الموقف التنفيذي للملفات والمشروعات التي يقوم بتنفيذها القطاعات المختلفة به.

وذكرا أنه تم تخصيص جناح صغير بمدخل المعرض للهيئة العامة للتنشيط السياحي لعرض الأفلام الترويجية والمواد الدعائية التي أنتجتها الوزارة، إضافة إلى إشراك زائري المعرض من جميع الأعمار في بعض الأنشطة التي سيتم تنظيمها بالجناح لجعله نابض بالحياة مثل عمل مسابقات وتوزيع جوائز على الفائزين.

واستعرضا -خلال الاجتماع- مستجدات الأعمال لعدد من مشروعات الترميم والتطوير الجارية منها مشروع تطوير وترميم المتحف اليوناني الروماني، ومشروع خفض منسوب المياه الجوفية بأبو مينا بالإسكندرية والمدرج علي قائمة التراث العالمي، ومشروع تطوير قصر محمد علي بشبرا، ومشروع تطوير منطقة القاهرة التاريخية لاستعادة الوجه الحضاري لقلب العاصمة وتحويلها إلى متحف مفتوح، كما تم استعراض آخر مستجدات الأعمال بالمتاحف والمواقع الأثرية التي يتم تطوير ورفع كفاءة خدمات الزائرين بها مع توفير أقصي سبل إتاحتها لذوي الهمم.

وتم التنويه إلى مد ساعات الزيارة بمعبد كوم أمبو بأسوان ساعة واحدة، وذلك بناء على طلب شركات السياحة، إضافة إلى استعراض جهود الوزارة في استرداد الآثار المهربة للخارج حيث تم في الآونة الأخيرة استرداد مجموعة من القطع الأثرية منها التابوت الذهبي لنجم عنخ من متحف المتروبوليتان و 5000 قطعة أثرية من متحف الإنجيل المقدس بنيويورك، و 114 قطعة أثرية من فرنسا في يونيو الماضي.

وتابع الوزير الاستعدادات والتجهيزات النهائية لاحتفالية الأقصر والتى سوف تنظمها الوزارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإبراز المقومات السياحية للمحافظة من مواقع أثرية ومتاحف ورحلات نيلية وأسواق تقليدية، إضافة إلى الاحتفاليات والفعاليات الأخري التي سوف تنظمها الوزارة خلال الفترة المقبلة للترويج للمقصد السياحي المصري منها احتفالية الترويج السياحي لموقع سانت كاترين والمقرر إقامتها في شهر ديسمبر لإبراز قدسية الموقع وقيمته الروحية والأثرية والسياحية والبيئية كأحد مواقع التراث العالمي وأحد المحميات الطبيعية في مصر وكذلك احتفالية آخري بمحافظة أسوان وغيرها من الاحتفاليات بالمحافظات السياحية المصرية.

وفي نهاية الاجتماع شدد وزير السياحة و الآثار على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة وفقا للجدول الزمني لكل مشروع للانتهاء منه وفتح مناطق جذب سياحية جديدة بالمقصد المصري.