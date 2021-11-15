الإثنين 15 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مطار دبي يسجل 20% نموًا في حركة الركاب

مطار دبي
مطار دبي

قالت شركة "مطارات دبي" اليوم الاثنين إن حركة الركاب في مطار دبي الدولي شهدت نموا بنسبة 20% تقريبا خلال الأسابيع الأربعة الماضية ليرتفع عدد المسافرين إلى 20.7  مليون مسافر منذ مطلع العام وحتى أكتوبر.


وأرجعت الشركة، في بيان، هذا النمو المتواصل للتغييرات في قيود السفر بالأسواق العالمية الرئيسية على مدار الأشهر الأخيرة، الأمر الذي أعاد تجديد الثقة فيما يتعلق بالتطلعات المستقبلية في سوق السفر الدولي.


وتوقعت استمرار النمو في المطار نحو مزيد من التعافي في قطاع السفر خلال الربع الأخير من عام 2021، وذلك مع تواصل تخفيف القيود العالمية على السفر، وافتتاح معرض إكسبو 2020 دبي، وإقامة معرض دبي الجوي 2021، إضافةً إلى استمرار استقبال الأعداد الكبيرة من المسافرين الذين يأتون كل عام للاستمتاع بالأجواء الرائعة والشواطئ المميزة لدبي خلال أشهر الشتاء.


وفي تعليق له، قال بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، : "ساهمت التطورات ... في تحقيق تقدم كبير بالنسبة لتطلعاتنا لهذا العام ... إلى 28.7 مليون مسافر".


وبلغ عدد الركاب في مطار دبي الدولي خلال الربع الثالث من العام 6.7  مليون مسافر.
 

ويقدم المطار في الوقت الحالي خدماته للسفر إلى 83% من الوجهات في 99% من الدول بالمقارنة بما كان عليه الوضع قبل جائحة كورونا.
 

وواصلت عمليات الشحن أداءها المذهل خلال الربع الثالث، حيث وصل حجم الأعمال إلى المستويات التي كانت عليها في .2019
 

ووصلت حركة الطيران في الربع الثالث إلى 56266 رحلة في مطار دبي الدولي، لترتفع بذلك حركة الرحلات المسجلة بين يناير وسبتمبر إلى 155706 رحلة، بزيادة قدرها 17.1 % .
 

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة مطارات دبي تتولى عمليات تشغيل وتطوير مطاري دبي، مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي.

مطارات دبي دبي حركة الركاب في مطار دبي كورونا الإمارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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