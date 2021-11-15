الإثنين 15 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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البابا تواضروس: «الجمهورية الجديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أكد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن شعار "الجمهورية الجديدة" الذي يعاصره الشعب المصري الآن، شعار مستحق.


وقال البابا تواضروس - في لقاء مع قناة "اكسترا نيوز"  - إن ما شهدته مصر خلال السبع سنوات الماضية من مشروعات وإنجازات ونهضة شاملة في كل ربوع الوطن يستحق هذا اللقب، مشيرًا إلى أن مصر تدخل عصر جديد بجمهورية جديدة، لها مقومات التي تؤكد الحياة الجديدة التي نحياها.


وشدد على أن ما تشهده مصر من إنجاز في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يحتاج إلى 30 سنة على الأقل حتى يتم، مبينًا في الوقت ذاته أن شعار "الجمهورية الجديدة" يعد فاتحة خير على مصر.


واعتبر البابا تواضروس أن قضية بناء الإنسان هي أخطر قضية في كل زمان، مشيرًا إلى قاعدة "البشر قبل الحجر"، وأن أي إنسان يأخذ تكوينه من 5 مصادر رئيسية، أولًا مؤسسة الأسرة، وثانيًا مؤسسة التعليم بداية من الحضانة إلى الجامعة، وثالثًا المؤسسة الدينية ورابعًا المؤسسة الاجتماعية والممثلة في الأصدقاء، وخامسا الإعلام بما أنه الحاوي لكل مؤسسات الثقافة في زماننا هذا.


وبين أن هذه المصادر الخمسة تساهم في بناء إنسان وأن أهم عامل هو "المحبة"، قائلا "الفكرة أن الطفل عندما يولد في أسرة يولد في كيان الحب، وهذه الأسرة تبني على الحب ومنها يوجد الطفل وتتحقق فيه المعادلة ينمو إنسانًا محبوبًا ثم يصير إنسانًا محبًا لكل أحد في المجتمع".


وأوضح أن كل من نفذوا العمليات الإرهابية على مستوى العالم بدون استثناء سنجد أن هناك ضعفًا في التربية وانهم لم يأخذوا مكون الحب داخل الأسرة في أي صورة من الصور.


ولفت إلى أنه إذا كان الإنسان محب ومحبوب فإنه سيكون قادرًا على خدمة المجتمع ويكون أمينًا في دراسته وعمله.

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