تراجع سعر اليورو اليوم الإثنين لدى البنوك المصرية 15-11-2021

تراجع سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك، أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين الموافق 15/11/ 2021، فى مستهل تعاملات الاسبوع، اتساقًا مع حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية أمام العملة الوطنية منذ مطلع الأسبوع الجارى.

سعر اليورو اليوم



وتراوح سعر شراء اليورو في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 17.869 جنيه و 17.931جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 18.049جنيه لـ 18.051جنيه، حيث تراجع سعر الشراء لدى البنك المركزي المصري من 17.951 جنيه لـ 17.9310 جنيه، وتراجع سعر البيع من 18.0698 جنيه لـ 18.0493 جنيه، كما تراجع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 17.915 جنيه لـ 17.8828 جنيه، وتراجع سعر البيع من 18.0805 جنيه لـ 18.0396 جنيه ، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" تراجع سعر الشراء من 17.920 جنيه لـ 17.888 جنيه ، كما تراجع سعر البيع من 18.0805 جنيه لـ 18.0396 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنوك



وانخفض سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 17.915 جنيه لـ 17.882 جنيه، كما انخفض سعر البيع من 18.0805 جنيه لـ 18.039 جنيه وبلغ سعر اليورو "تحويل" 17.882 جنيه للشراء، كما بلغ السعر 18.0396 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية 17.869 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع 18.051 جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.9056 جنيه للشراء، 18.0625 جنيه للبيع.



يشار إلى أن منطقة اليورو التى تضم 19 دولة لازالت تعانى من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الأداء الاقتصادى، سواء على صعيد نشاط التصنيع وسلاسل الإنتاج وسوق العمل، ما أدى إلى حدوث موجة تضخمية وصفت بالأعلى منذ 13 عام، ونقص المعروض من السلع الاستراتيجية.