طريقة الامتحانات وزيادة المواد.. أبرز الشائعات التي نفتها «التعليم»

شائعات كثيرة انتشرت خلال الفترة الماضية حول وزارة التربية والتعليم بشأن صفوف النقل خاصة الرابع الابتدائي.

إضافة الكيمياء والفيزياء

منذ أيام نفى وزير التربية والتعليم ما قيل حول إضافة مادتي الفيزياء والكيمياء لمناهج الصف الرابع الابتدائي وقال طارق شوقي، لـ"الدستور": “كل ما ينشر حول هذا الشأن كذب”

نفي تطبيق نظام الامتحانات المجمعة

وتداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تطبيق نظام الامتحانات المجمعة لتقييم طلاب صفوف النقل خلال العام الدراسي 2021/2022، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لتطبيق نظام الامتحانات المجمعة لتقييم طلاب صفوف النقل خلال العام الدراسي 2021/2022، مُشددةً على أنه سيتم إجراء امتحانات الفصلين الدراسيين لطلاب صفوف النقل خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022 وفق أدوات التقييم المتبعة سنويًا بحيث تكون بأسئلة منفصلة لكل مادة على حدة، دون تطبيق الاختبارات المجمعة في التقييم، مُوضحةً أن نظام الامتحانات المجمعة الذي استهدف عقد امتحان واحد مجمع في جميع المواد تم تطبيقه نظراً لظروف العام الماضي الاستثنائية.

نفي زيادة مواد الصف الخامس الابتدائي

وقال وزير التربية والتعليم: "تنوعت وسائل الهجوم على جهود الدولة المصرية لتطوير التعليم قبل الجامعي وتقديم الأفضل لابنائنا في مدارسنا الحكومية وتردد على مواقع التواصل وفيديوهات استغاثة ركيكة على يوتيوب بأن المناهج كبيرة والمواد كثيرة وأنها زادت من 5 - 13 مادة.

وأضاف عبر صفحته على فيسبوك: "رغم أن مناهج العام السابق موجودة لمن يريد الاستدلال بدلاً من الوقوع في فخ السوشيال ميديا وترديد ما يكتب بلا بحث أو تحقق.

واستكمل: “هذه هى مواد العام السابق والحالي لمن يريد الحقيقة ولنسأل لماذا يتعمد البعض التضليل ولى الحقائق”.