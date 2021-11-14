الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

تعرف على حكم الشرع في عدم الوفاء بالنذر للمرض الشديد وبأمر الزوج

حكم الشرع في عدم
حكم الشرع في عدم الوفاء بالنذر

ورد سؤالا إلى دار الإفتاء عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من سائلة تقول: نذرت أن أصوم لله يومي الإثنين والخميس طوال حياتي، لكن زوجي يمنعني لتعبي الشديد وخوفه على، فهل يجب عليا الوفاء بالنذر؟

من جانبها، ردت دار الإفتاء قائلة: «إذا لم يقدر الإنسان على الوفاء بالنذر فعليه كفارة يمين، وما دام الزوج يرفض أن تصوم زوجته لتعبها الشديد، فعلى المرأة أن تطيع زوجها، فلا تصوم وعليها كفارة يمين».

واستدلت الدار بما جاء عن رسول الله، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (السنن الكبرى للبيهقي)، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، ويجوز إخراج القيمة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.

حكم الشرع في عدم الوفاء بالنذر عدم الوفاء بالنذر دار الافتاء المصرية المرض الشديد حكم عدم الوفاء بالنذر للمرض الشدديد

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وائل لطفي

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