5 علاجات منزلية تُخلصك من آلام الركبة ليلًا.. تعرف عليها

بغض النظر عما إذا كنت تعاني من هشاشة العظام أو التهاب المفاصل الروماتويدي أو النقرس، فقد تلاحظ أنه يبدو أن ركبتيك تميل إلى الشعور بألم أكبر في اللحظة التي تنتقل فيها إلى الفراش.

ويوضح الأطباء لموقع " healthy builderz" الطبي، بعضًا من أكثر الأسباب شيوعًا لألم الركبة الليلي، بالإضافة إلى العلاجات المنزلية الأكثر فعالية والتى يمكن أن تساعدك فى الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم الذى تحتاجه.



الأسباب الشائعة لآلام الركبة ليلًا:

1- الإجهاد والتعب

بعد يوم مرهق، ترتفع مستويات هرمونات التوتر فى مجرى الدم، حيث تُظهر العديد من التحقيقات العلمية أن إدراك الألم يميل إلى الزيادة عندما يكون هناك الكثير من هرمونات التوتر، لذا توصي السلطات الصحية أولئك الذين يعانون من آلام الركبة بممارسة النشاط البدني الكافي.

كما أن خلال النهار ينشغل عقلك بشكل كبير، ومن ناحية أخرى عندما تغرب الشمس، لا يوجد الكثير من الأنشطة والمهام المتاحة لك لتشتغل بها، لهذا السبب بالتحديد من المحتمل جدًا أن تلاحظ ألم ركبتك، فكلما زاد تركيزك عليه، بدا الألم أكثر حدة.

2- انخفاض النشاط البدني

مع انتهاء اليوم، تقل الأنشطة بدنية وبسبب قلة الحركة تصبح ركبتيك متيبستين، الأمر الذي يجعل محاولة تحريكها من الأمور المزعجة.

3- انخفاض معدل التنفس

ممارسة القليل جدًا من النشاط البدني أو عدم ممارسة أي نشاط بدني يمكن أن يتسبب في انخفاض معدل التنفس، مما قد يؤدي إلى تراكم ثاني أكسيد الكربون فى مجرى الدم.

ووفقًا للعلماء، فإن وجود ثاني أكسيد الكربون أكثر من الأكسجين في الجسم يمكن أن يتسبب فى تمدد الأوعية الدموية أو توسيعها، وهذا يمكن أن يزيد الضغط في الركبة.

أفضل العلاجات المنزلية:

1- رفع الأقدام

الهدف هو تقليل الدورة الدموية في الركبتين لتقليل التورم والتصلب والألم، حيث يمكن القيام بذلك عن طريق وضع قدميك على وسادتين لرفع ركبتيك أعلى من مستوى القلب.

2- الضغط الدافئ أو البارد

لا شيء يمكن أن يزيل الألم والتصلب بشكل أكثر فعالية من استخدام الضغط الدافئ على الركبة المصابة، فإذا لاحظت بعض التورم، فمن الأفضل اختيار الضغط البارد لأن الحرارة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الالتهاب.

3- حمام الاسترخاء

خاصة إذا كنت تشعر بالتوتر ، فمن الجيد أن تأخذ حمامًا مهدئًا قبل أن تضرب الكيس من أجل خفض مستويات التوتر لديك.

4- التأمل الإرشادي

واحدة من أفضل الطرق لخفض مستويات التوتر لديك بشكل كبير هي التأمل، فإذا كنت شخصًا جديدًا في عالم التأمل أو تميل إلى تشتيت انتباهك بسهولة، ففكر في ممارسة التأمل الموجه الذي سيعلمك فيه أحد الخبراء بالخطوات التي يجب اتخاذها.

5- شاي الكركم

يقول الخبراء أن هناك عدة أسباب تجعل كوب شاي الكركم في الليل مفيدًا، حيث يمكن أن يساعد في تقليل آلام الركبة لأنها مليئة بالمركبات المضادة للالتهابات.