الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. غرامة 4 ملايين جنيه حال مخالفة تدوين الأسعار على السيارات

مخالفة تدوين الأسعار
مخالفة تدوين الأسعار على السيارات

يبدأ جهاز حماية المستهلك، الاثنين، تطبيق قرار تدوين الأسعار لشركات ومعارض السيارات من خلال وضع ملصقات على السيارات باللغة العربية أو باللغتين، على أن تكون العربية إحداها ويتضمن السعر الشامل للسيارة ويثبت ذلك في فاتورة الشراء شاملة الضريبة الكاملة.

وشدد الجهاز على أن القرار سيتم تطبيقه بدءًا من منتصف نوفمبر الجاري وهذه هى آخر فرصة لمَعارض وشركات السيارات لتقنين أوضاعها بتحديد الأسعار على ملصقات السيارة يتضمن المواصفات القياسية والكماليات التابعة لها وغير ذلك من الأمور التي تتطلب ذكرها لمواجهة بما يسمى الأوفر برايس، لعدم تحديد مبالغ إضافية بخلاف المبالغ الشاملة التي قام المستهلك بسدادها لقيمة السيارة كاملة وهو الأمر الذي يعد تلاعبًا في أسعار السيارات المباعة مقابل التسليم الفوري أو وضعه تحت قائمة الانتظار وهذا ما يرفضه الجهاز بزيادة أسعار قيمة السيارة عن أسعارها المعلنة.

شدد جهاز حماية المستهلك على أنه حال مخالفة هذه القرارات التي تم نشرها في جريدة الوقائع المصرية لتكون رسمية وواجبة النفاذ وملزمة على جميع معارض السيارات سيتم تغريم صاحب المعرض 2 مليون جنيه أو مضاعفة قيمة السيارة، فإذا كانت قيمتها 2 مليون جنيه سيتم تغريمه 4 ملايين جنيه.

وأكدت د. سلوى شُكري، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة لحماية المستهلك لـ"الدستور" أنه يتم غدًا تنفيذ قرار تدوين الأسعار لجهاز حماية المستهلك على ملصقات السيارات شاملة في معارض السيارات منها المواصفات القياسية وسداد الضريبة عليها وهذا يمنع التلاعب في الأسعار أو زيادة السعر السيارة عن السعر الذي تم الاتفاق عليه تحت مسمى الأوفر برايس.

حماية المستهلك سيارة معرض جهاز حماية المستهلك قائمة الإنتظار شركات السيارات وضع ملصقات مضاعفة

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