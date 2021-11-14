مصرع طفل صدمته سيارة في السبع بنات وسط الإسكندرية

لقي طفل مصرعه في حادث تصادم بمنطقة السبع بنات في المنشية الصغرى وسط الإسكندرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف، والتحفظ على السيارة والسائق وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل في حادث بمنطقة السبع بنات بالمنشية الصغرى.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وبالمعاينة والفحص تبين أثناء مرور الطفل دهسته سيارة مسرعة وتوفي في الحال.

وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على السيارة في الحادث وسائقها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.