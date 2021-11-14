تزامنًا مع اليوم العالمي.. «الصحة» توضح إرشادات الوقاية من الإصابة بالسكر

كشفت وزارة الصحة عن عدة إرشادات للوقاية من الإصابة بالسكر من النوع الثاني أو تأخير ظهوره، تزامنًا مع اليوم العالمي لمرضى السكر.

أوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، أن تلك الإرشادات تتمثل فى؛ ممارسة النشاط البدني بانتظام، وتجنب تعاطي التبغ وتناول نظام غذائي صحى.

وأكدت أن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظار المترددين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، ويمكن معرفة مكان العيادة الأقرب خلال تطبيق صحة مصر.

وأعلنت وزارة الصحة إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ "فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي "تحت شعار "100 مليون صحة"، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقاعدة بيانات 100" مليون صحة" بارتفاع في نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها والذين يبلغ عددهم 28 مليون مواطن، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالتوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة.

وقالت الوزارة إن الخدمات المقدمة بالمبادرة تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة (سكر، ضغط الدم، قلب)، كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي لمرضى الأمراض المزمنة، وقياس مؤشر كتلة الجسم، إضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة.

وتابعت أنه حال التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة يتم إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي العلاج بشكل دوري بالمجان من خلال "كارت المتابعة"، لافتًا إلى أن العمل بالمبادرة مستمر طوال أيام الأسبوع من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.