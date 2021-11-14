نور خالد النبوى ابن محمود حميدة فى مسلسل «نقل عام»

يشارك الممثل الشاب نور خالد النبوي، في بطولة المسلسل الاجتماعي الدرامي «نقل عام»، أمام النجم محمود حميدة، بعد أن لفت «النبوي» انتباه المشاهدين بدوره في مسلسل «الاختيار 2»، إذ لاقى ردود فعل إيجابية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقت عرض المسلسل خلال شهر رمضان 2021.

وبدأ نور النبوي في تصوير دوره، وجمعت المشاهد بينه وبين الفنان الكبير محمود حميدة، حيث يجسد دور أصغر أبنائه والذي يشاكس والده دائمًا.

تفاصيل مسلسل نقل عام

وتدور أحداث الدراما العائلية نقل عام في 30 حلقة، حول عائلة موظف بالنقل العام، ويقوم نور النبوي بدور أحد أبنائه.

أبطال مسلسل نقل عام

مسلسل نقل عام من بطولة النجم محمود حميدة، ويشاركه عدد كبير من النجوم، من بينهم سوسن بدر، دينا، وميريهان حسين، ومن إخراج عادل أديب، وكتابة ورشة مجموعة فنون مصر تحت إشراف السيناريست محمد اسماعيل أمين.

ومن الأعمال المنتظر عرضها لـ نور النبوي مسلسل «ورق التوت»، الذي يشارك فيه مع شريف سلامة، ثراء جبيل، خالد أنور وأسماء جلال، ومن إخراج حسام علي وتأليف عبادة نجيب، وتدور أحداثه حول مجموعة من الشباب داخل أكاديمية للفنون المسرحية، ويتناول بعض القضايا الحساسة مثل الختان والتنمر والتحرش الجنسي.

يذكر أن نور النبوي ممثل مصري شاب، والده الفنان خالد النبوي، درس التمثيل والمسرح في جامعتي سانتا مونيكا كوليدج، ونورثريدج Northridge بالولايات المتحدة الأمريكية.

بدأ التمثيل في عدد من المسرحيات بالجامعة، ليشهد بعدها مشواره الفني بداية قوية من خلال مسلسل الاختيار 2، حيث قام بدور ضابط حديث التخرج من كلية الشرطة، والذي استُشهد بعد عام من تخرجه ليصبح أصغر شهيد في الشرطة.