استشاري بمركز البحوث يقدم روشتة علاج من «لدغات العقارب»

تعرضت مدينة أسوان، خلال الأيام القليلة القادمة، لمنخفض جوي أدى إلى سقوط أمطار رعدية بكميات غزيرة مصحوبة ببرق، سبقها هبوب عاصفة ترابية، مما أدى إلى ظهور عدد كبير من العقارب، التى هاجمت السكان مما أدى إلى إصابة 503 أشخاص بلدغاتها ووفاة 3 منهم.

الدكتور حافظ محمود، الاستشاري بمركز البحوث، قدم لـ«الدستور»، روشتة علاج للدغات العقارب..

العقارب وفصل الشتاء

تدخل العديد من الحشرات المفصلية مثل العقارب إلى جحورها فى فصل الشتاء وعند حدوث سيول أو عواصف تتسبب فى جرف العقارب والأفاعي من أوكارها فى الجبال والتلال المحيطة بالمدينة ما يؤدى إلى ارتفاع عنيف فى ردود أفعالها.

كيف تحدث لدغات العقارب؟

العقارب لها ذيل مجزأ يحتوي طرف الذيل على شوكة وغدتين تحتويان على مادة سامة تساعد العقارب على حماية نفسها، عند المفاجأة أو التهديد، ويقوم العقرب بوخز الإبرة في أى شخص ويحقنه بالسم.

معظم لدغات العقارب ليست خطيرة إلا أن بعضها يمكن أن يكون مهددًا للحياة ويوجد حوالي 1500 نوع من العقارب فى العالم، 30 نوعًا فقط منها لديه لسعات تشكل خطورة على البشر.

أهم أعراضها

معظم لدغات العقارب ليست ضارة وتسبب الألم فقط حول المنطقة المصابة لكن لسعات العقارب الأكثر خطورة يمكن أن تكون مهددة للحياة وتكون أعراضها كالتالي:

1- خدر في جميع أنحاء الجسم.

2- مشكلة في التنفس.

3- صعوبة في البلع.

4- كلام غير واضح.

5- الأرق.

6- نوبات الم شديدة.

7- رؤية ضبابية.

8- حركات العين المتجولة.

9- ارتعاش العضلات.

10- صعوبة فى التنفس

11- سيلان اللعاب.

12- النوبات أو الرجيج العضلي

13- تورم في الجسم.

14- صعوبة الوقوف.

15- فقدان الوعي.

علاج لدغات العقارب

يعتمد علاج لدغات العقارب على نوع العقرب المصاب وكمية السم المحقون، ولا يحتاج معظم الناس إلى زيارة الطبيب عند الإصابة بلسعة العقرب.

ويمكن التعامل مع اللسعات الخفيفة في المنزل عن طريق:

1- تنظيف مكان الإصابة وتطهيره.

2- وضع الثلج.

3- رفع المنطقة بحيث تكون في نفس مستوى القلب.

4- تناول أدوية مثل الأسبرين أو الأسيتامينوفين لتقليل الألم.

ويعالج الطبيب الأعراض الأكثر خطورة بدواء يسمى مضاد السم يمكن لهذه الأدوية أن تبطل آثار السم من المهم تناول مضادات السموم في أسرع وقت ممكن بعد ظهور الأعراض الخطيرة.

المضاعفات المحتملة

اعتمادًا على نوع العقرب يمكن أن يسبب السم ألم أو يؤثر على الجهاز العصبي ويسبب مشاكل صحية خطيرة أخرى يمكن أن تشمل هذه المشكلات مشاكل في القلب والتنفس والعضلات من المهم الحصول على مساعدة طبية إذا كان الشخص يعاني من أعراض حادة بعد لدغة العقرب من ضمنها تلقي لقاح ضد سموم العقارب.