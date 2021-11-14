إسرائيل تنظر فى فرض قيود على السفر إلى دول أوروبية بسبب كورونا

قال نحمان آش، المُدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه يتم النظر حاليًا في إمكانية فرض قيود على السفر إلى عدد من الدول الأوروبية على خلفية الزيادة الواضحة في عدوى فيروس كورونا بها.

ونسبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى آش، قوله "قد نعود لتصنيف بعض البلدان على أنها حمراء، وبعد ذلك سنحظر السفر إليها".

ولم يُحدد آش هذه الدول التي قد يوصي مسؤولو الصحة بإعادة فرض قيود السفر عليها.

وقال إنه "لا توجد نية" لمنع دخول السياح أو إعادة فرض قيود شاملة على السفر إلى الخارج، مضيفا أن عدد المُسافرين المُصابين حاليًا من بين القادمين إلى مطار بن جوريون "مُنخفض".