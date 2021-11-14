الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السفارة الأمريكية تهنئ مصر بافتتاح معرض «الأرواح العظيمة»

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية بالقاهرة

وجهت السفارة الأمريكية بالقاهرة، التهنئة لوزارة السياحة والآثار وفريق المتحف المصري على افتتاح معرض "الأرواح العظيمة".
وقالت السفارة - في بيان اليوم الأحد - إن دعم السفارة وجهود وزارة السياحة والآثار والجامعة الأمريكية ومركز الأبحاث الأمريكية أدى إلى جعل هذا الحدث ممكنًا والذي سيعزز التواصل بين العلماء من مصر والولايات المتحدة وحول العالم.
ونقل البيان عن القائم بأعمال السفير الأمريكي نيكول شامبين قوله إن "هذا المعرض يبرز بوضوح ماضي مصر الفريد والقديم على مدار تاريخ مصر البالغ 5000 عام، وتم تكريم الموتى بواسطة الأحياء من خلال الاعتقاد بأن الموتى - الحكام والأفراد الموقرين وأفراد الأسرة المحبوبين - يمكنهم أن يتوسطوا نيابة عن الأحفاد والمجتمعات".
وتابع "تتضح قداسة هذا التكريم من مواقع الدفن المذهلة في صعيد مصر وفي هضبة الجيزة الساحرة التي زرتها الأسبوع الماضي فقط، ويعرض معرض الأرواح العظيمة، كيف تم دمج تبجيل وتكريم الموتى في حياتنا عبر العصور".
وأشارت السفارة أن حكومة الولايات المتحدة هي الشريك الملتزم لمصر في الحفاظ على التراث الثقافي والمواقع الدينية واستعادتها وحمايتها، على مدار الأربعين عامًا الماضية، حيث تم استثمار أكثر من 100 مليون دولار للحفاظ على الكنوز الأثرية في مصر لصالح الأجيال القادمة، ولتعزيز قطاع السياحة في مصر والشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.

المتحف المصري السياحة والآثار

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