التحفظ على مواد غذائية فاسدة في حملة رقابية بمطروح

كلّف حسن شيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، حملة رقابية موسّعة تستهدف منطقة حي الزهور، التابعة لمدينة مرسى مطروح.

ترأس الحملة زكريا غنيم، مدير إدارة الرقابة بالمديرية ومعه فريق عمل من المفتشين الرقابة التموينية لمراجعة الحالة التموينية بدءًا من المرور على المخابز؛ للتأكد من الإنتاج المخابز بشكل جيد ومواصفات رغيف الخبز القياسية وعدم إنتاج خبز ناقص الوزن عن 90 جرامًا وقُطره 18 سم وطبيعي الشكل واللون والرائحة وإعطاء بون للمواطنين يحدد عدد الأرغفة التي قام بصرفها على ماكينة صرف الخبز والمرور على محطات الوقود للتأكد من انتظام العمل بتوفير المواد البترولية بالأسعار الرسمية وعدم التلاعب في العدادات والمرور على مستودعات البوتاجاز؛ للتأكد من توفير أسطوانات البوتاجاز بالأسعار الرسمية بسعر 65 جنيهًا للأسطوانة الواحدة من أمام المستودع للأسطوانة الصغيرة و130 جنيهًا على الأسطوانة الكبيرة للاستخدامات التجارية.

وقال وكيل تموين مطروح، لـ"الدستور"، إن الحملة الرقابية المكثفة استهدفت حي الزهور بمدينة مرسى مطروح حيث تمكنت من تحرير 11 محضرًا مخالفات تموينية منها ضبط 720 قطعة مواد غذائية شملت حلاوة الطحينية ولبن مجفف وأرز وكاكاو ومربى وعصائر وبسكويت وكيك وكلها سلع مواد غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي في محال تجارية.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر ورفعها العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فضلًا عن تحرير محاضر لعدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية في المحال التجارية.

أضاف وكيل تموين مطروح أن الحملات الرقابية مستمرة تستهدف الأسواق المحلية والمحال التجارية والأنشطة التموينية والأنشطة التجارية وجميع السلع المدعمة.