لتنظيم أعمال البناء.. محافظ البحيرة يعتمد عدداً من المخططات التفصيلية للقرى والمدن

اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف ، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وتم اعتماد المخططات السكنية المدون والقرى بالبحيرة كالآتي، المخطط التفصيلي لقرية منشأة يونس التابعة للوحدة المحلية لقرية زهرة مركز كفر الدوار، والمخطط التفصيلي لقرية أبو سعيفة التابعة لقرية المسين مركز الدلنجات، و المخطط التفصيلي لقرية الجوخدار التابعة لقرية الربدان مركز شبراخيت.

كما قام محافظ البحيرة باعتماد، المخطط التفصيلي لقرية محلة عبيد التابعة لقرية أرمينيا مركز ايتاي البارود،و المخطط التفصيلي لقرية الحرفة التابعة لعزب شبرا بمركز حوش عيسي،و المخطط التفصيلي لقرية كفر السابي التابعة لقرية لقانة بمركز شبراخيت،و المخطط التفصيلي لقرية السعادة التابعة لقرية للوحدة المحلية لمحلة اورين مركز شبراخيت .

من جهتها قالت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام لقانون التصالح، بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الدفاع لمراعاة ما ورد بالمخطط الاستراتيجي وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية والضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية وذلك عند اعتماد المخططات التفصيلية.

من ناحية أخرى وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالقضاء على المواقف العشوائية ومتابعة إلتزام كافة السيارات بخطوط سيرها، وبعدد الركاب والتعريفة المقررة بهدف تسيير الحركة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

حيث قام مشروع المواقف بمحافظة البحيرة بقيادة اللواء عبد المنعم السبيعي، و بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ومرور البحيرة بحملة مرورية للقضاء على المواقف العشوائية بمدخل عبد السلام الشاذلى حيث تم تمشيط المنطقة و توقيع الغرامات على السيارات المخالفة وذلك للقضاء على تلك الظاهرة .