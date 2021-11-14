«الدلتا للسكر»: البدء في استقبال محصول البنجر خلال منتصف فبراير

أعلن الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة الدلتا للسكر أن الشركة ستستقبل محصول البنجر من المزارعين والموردين بدءًا من منتصف فبراير المقبل حتى نهاية يوليو المقبل، لإنتاج السكر الأبيض من محصول البنجر.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، لـ"الدستور"، أنه تم تطوير الخط الأول بمصنع شركة الدلتا للسكر، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، لتستوعب تشغيل 21 ألف طن بنجر يوميًا بدلاً من 14 ألف طن بنجر بفارق 7 آلاف طن بنجر لإنتاج السكر.

يأتي هذا التطوير وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير صناعة السكر، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة السكر إن الإنتاج المحلي للسكر المحلي يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 90% وهو ما أدى إلى استقرار الأسعار في الأسواق.

أضاف أن الأرصدة الاحتياطية لسلعة السكر تتراوح ما بين 5 شهور إلى 5 شهور ونصف تكفي الاحتياجات المقبلة حيث يتم أول توريد للسكر محليًا خلال يناير المقبل من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية، ما يؤدي لارتفاع الأرصدة الاحتياطية من السكر مع إنتاج الموسم الجديد خلال العام المقبل، مؤكدًا أن الأرصدة الاحتياطية آمنة ومستقرة.