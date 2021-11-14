تحرير 283 محضر مخالفات مرافق خلال شهر

قامت شرطة المرافق بالتعاون مع الوحدات المحلية بتحرير 283 محضر مخالفات مرافق خلال شهر، وضبط عدد 3663 من المضبوطات المتنوعة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع الإشغالات، وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، وتيسير الحركة المرورية أمام المارة، والحفاظ على الشكل الحضاري وعودة الانضباط للشارع.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات وإزالة أية تعديات على حرم الطريق.

ومن جانبه أوضح العميد شادي عبد اللطيف رئيس قسم شرطة المرافق بسوهاج أن المحاضر تنوعت بين 188 محضر إشغال الطريق العام، و47 محضر عدم حمل شهادة صحية، و48 محضر بائع متجول بدون ترخيص، و214 إزالة فرش فاكهة وتندات مخالفة، بالإضافة إلى عدد من المضبوطات المتنوعة.

فيما قام اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، بتفقد أعمال إنشاء جبانات أخميم الجديدة بحي الكوثر، للوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع وإزالة أية معوقات، وذلك في إطار خطة المحافظة لنقل الدفن من مقابر أخميم القديمة إلى الجبانات الحديثة بحي الكوثر عقب الانتهاء من استكمالها بحضور حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وهلال زكي رئيس حي الكوثر.

وتفقد السكرتير العام بحضور ممثلي الشركة المنفذة أعمال إنشاء 11 شريحة، حيث تم الانتهاء من صب قواعد 5 شرائح، وجارِ أعمال النجارة المسلحة بها، كما تم رمي تربة الاحلال في عدد 3 شرائح، وتم تشوين الطوب اللازم لبدء أعمال البناء بالشرائح المنتهية التي انتهت أعمال الصب والخرسانة المسلحة بها.

ووجه "الليثي" بالعمل بالتوازي في جميع الشرائح المتبقية؛ لسرعة الانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد، تمهيدًا لنقل الدفن بالمقابر الجديدة.