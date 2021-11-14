إجراءات «الداخلية» لتسهيل استخراج أوراق مصلحة الجوازات

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اليوم الأحد اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

قطاع الأحوال المدنية يواصل توجيه المأموريات لإستخراج المصدرات المميكنة

قالت وزارة الداخلية إنه فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر، فقد قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – المنيا – المنوفية - الجيزة – الدقهلية – قنا – دمياط – كفرالشيخ – القليوبية – الشرقية – الفيوم - بنى سويف – الأقصر).

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين بتلك المناطق .. فقد تقرر استمرار القوافل بمحافظات (القاهرة – المنيا) ، وإستحداث مواقع أخرى بمحافظات (الجيزة – الدقهلية – القليوبية – الشرقية – كفر الشيخ – المنوفية – الغربية – دمياط – الفيوم – الأقصر) .. اعتبارًا من السبت الموافق 13/11/2021 حتى يوم الخميس الموافق 18/11/2021 لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

كما تم إيفاد مأموريات لعدد (7 حالات إنسانية) بـ(محال الإقامة - المستشفيات) بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض (القطاعات الحكومية)، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادي الرياضية)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة") بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.

وقد لاقت تلك القوافل قبول وإستحسان من المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.. حيث أسفرت جهود القوافل خلال الفترة من مارس 2021 وحتى تاريخه عن استخراج (187325 بطاقة رقم قومي)، و(372717 مصدرًا مميكنًا).