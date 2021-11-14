الأحد 14 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البطريرك اللبناني: عدم حل الأزمة مع الخليج يدخلنا مرحلة استنزاف اقتصادية

البطريرك الماروني
البطريرك الماروني

أكد البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، أن تعريض اللبنانيين للطرد والبطالة والفقر والعزلة العربية هو ما يمس بالكرامة والسيادة والعنفوان، لافتًا إلى أن تحليق سعر الدولار هو ما يمس بالكرامة ويذل المواطنين.

ورأى الراعي، في قداس اليوم الأحد، أن الكرامة ليست مرتبطة بالعناد، إنما بالحكمة وبطيب العلاقات مع دول الخليج، معتبرًا أنه لا يحق لأي فريق أن يفرض إرادته على سائر اللبنانيين، ويضرب العلاقة مع الخليج، ويعطل عمل الحكومة، ويشل دور القضاء، ويسبب أجواء تهديد ووعيد بالمجتمع، ولا يحق للمسؤولين أن يشاهدون كل شيء ويرجون موافقة هذا الفريق أو ذاك، وهذا هو الذل بعينه.

وتساءل الراعي :"أي منطق يسمح بتجميد عمل الحكومة والإصلاحات والمفاوضات الدولية في هذه الظروف؟"، مؤكدًا أن استنزاف الوقت وعدم حل الأزمة مع الخليج، سيدخل لبنان بأزمة استنزاف اقتصادية.

وتابع الراعي: "إذا اعتبر البعض في لبنان الحياد حملًا صعبًا، فنحن نرى فيه الحل الوحيد لإنقاذ البلد".

لبنان دول اخليج الأزمة الاقتصادية أسعار سعر الدولار المسؤوليين البطالة

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