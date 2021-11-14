تراجع إيرادات الأفلام في دور العرض إلى 228 ألف جنيه

تراجعت إيرادات الأفلام المصرية بدور العرض المختلفة خلال الأيام الماضية، فيما حافظ فيلمي "فرق خبرة"، بطولة محمد الشرنوبي، وفيلم "عروستي" بطولة أحمد حاتم، على صدارة الترتيب رغم التراجع الكبير في الإيرادات بشباك التذاكر المصري.

وفي المقدمة، جاء فيلم "فرق خبرة" بإيرادات 128 ألف جنيه، والفيلم من بطولة؛ محمد الشرنوبي وهدى المفتي، والراحلة دلال عبدالعزيز، ومحمود البزاوي، وطه الدسوقي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب.

وتدور أحداث الفيلم عن شخصية "ناجي"، الحالم الهادئ الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة - غير مخطط لها مع "سلمى" - إلى خوض مغامرة الهروب من مشاكله العائلية، وكان من المقرر عرض الفيلم باسم "ناجي"، ولكن تم تغيير الاسم خلال الأيام الماضية لصبح "فرق خبرة".

بينما حصد فيلم "عروستي" بطولة أحمد حاتم، أمس السبت، 100 ألف جنيه، والفيلم يشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم؛ صابرين، محمود البزاوي، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس، ندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، مثل: أسماء جلال، شريف الدسوقي، هند عبدالحليم، محمد مولي، سيف زهران، بسنت النبراوي.

وتدور أحداث "عروستي" حول قصة "شريف كناري"، و"دليلة زقزوقي" اللذين يعانيان من إلحاح أهلهما على الزواج، وتجمعهما الصدف بعد جلسة زواج صالونات فاشلة، وينجذب الثنائي ولكن تجارب "دليلة" السابقة تجعلها تضع "شريف" تحت اختبارات مستمرة طوال فترة الارتباط للتأكد من أنه الزوج المثالي لها.

بينما تراجعت إيرادات فيلم "الإنس والنمس" بطولة الفنان محمد هنيدي، إلى مستوى كبير محققة 60 ألفًا أمس السبت، ويشارك في البطولة كلا من؛ منة شلبي، عمرو عبد الجليل، عارفة عبدالرسول، صابرين، وعدد من النجوم.