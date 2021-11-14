بسبب الطقس.. إلغاء رحلات التفويج السياحي من البحر الأحمر إلي الأقصر

ألغت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، رحلات التفويج السياحي من الفنادق والقري السياحية بالبحر الأحمر إلي المناطق السياحية والأثرية بالأقصر بسبب سوء حالة الطقس، وإغلاق طريق سفاجا قنا، أمام الحركة المرورية بسبب الأمطار والسيول.

وأكد مرافقو الأفواج السياحية أن غرفة شركات السياحة أخطرتهم بإلغاء إصدار التراخيص الخاصة بالتفويج لحين تحسن الأحوال الجوية وفتح الطرق المغلقة المؤدية للأقصر، كما تم إخطار شركات السياحة والسائحين بالقرار.

يذكر أن العشرات من المركبات السياحية التي تقل السائحين تقوم يوميًا برحلات اليوم من البحر الأحمر إلي المناطق الأثرية والسياحية بالأقصر.

كانت محافظة البحر الأحمر قد أعلنت أمس السبت إغلاق عدد من الطرق أمام الحركة المرورية بعد استقرار الأحوال الجوية.



سقوط سيول على طريق «القصير- مرسى علم» ورفع حالة الطوارئ



كان تعرض طريق «القصير- مرسى علم» الساحلي بالبحر الأحمر، وتحديدًا بالكيلو 50، في الساعات الأولى من أمس السبت، للسيول وقد رفعت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم من درجة استعدادها.

وطالبت محافظة البحر الأحمر، قائدى المركبات المسافرين على الطرق الجنوبية توخى الحذر أثناء القيادة، حتى مساء الأحد حيث تشير آخر التوقعات، وتحديثات خرائط الأمطار إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا، على سلاسل جبال البحر الأحمر،قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم، والطرق المؤدية من تلك المناطق إلى جنوب الصعيد.