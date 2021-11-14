حفل لتكريم اسم الشاعر والكاتب المسرحى الراحل نجيب سرور.. الليلة

يُنظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بمقره الكائن في الزمالك، في الخامسة من مساء اليوم الأحد، حفل لتكريم اسم الشاعر والكاتب المسرحي الراحل نجيب سرور.

يأتي ذلك بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، حيث يتسلم فريد نجيب سرور؛ درع تكريم المهرجان في دورته الثالثة عشر ــ دورة الآباء ــ وشهادة تقدير بإسم والده الراحل الكاتب المسرحي نجيب سرور.

يذكر أن الدرع التذكاري وشهادة التقدير قد تسلمهما الفنان ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ وتم إيداعهما في المركز القومي للمسرح بالتنسيق مع العائلة، وذلك خلال تكريم المهرجان لاسم الشاعر الكبير الراحل نجيب سرور.

و"نجيب سرور" رغم رحيله المبكر في سن السادسة والأربعين إلا أنه أبدع وقدم بعض أهم الأعمال في تاريخ المسرح المصرى، في فترة الستينيات نذكر من بينها مسرحيات: "ياسين وبهية"، "آه ياليل ياقمر"، "قولوا لعين الشمس"، "يابهية وخبرينى"، "آلو يامصر"، "الكلمات المتقاطعة"، "ملك الشحاتين"، "الذباب الأزرق"، "منين أجيب ناس"، وغيرها.

وقد عُرضت معظم هذه المسرحيات، وكان الفنانون الكبار كرم مطاوع وجلال الشرقاوى وشاكر عبد اللطيف، أبرز مخرجيها، فيما أخرج هو اثنتين منها. ومن بين أعماله الشعرية المميزة دواوين: "التراجيديا الإنسانية"، "لزوم ما يلزم"، "بروتوكولات حكماء ريش"، وغيرها كثير.

ــ ذاكرة مصر الثقافية والفنية

للحفاظ على الذاكرة الثقافية المصرية وحوار الآخر يقوم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية إنشئ متحف لتمكين الباحثين والدارسين من الاطلاع وتوثيقها على أسس علمية مدروسة.

والذي يضم السيرة الذاتية لرواد مصر من المثقفين والفنانين وأهم أعمالهم والموجودة في معرض ومتحف بعنوان موسوعة ذاكرة مصر الثقافية.

ويضم متحف المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، والذي تم افتتاحها فى شهر يناير2013، صالة وغرفتان ملحقتان بهم بوسترات لرواد المسرح أمثال: نجيب الريحانى، على الكسار، وتوفيق الحكيم، زكي طليمات، ألفريد فرج وغيرهم.

كما يضم المتحف إعلانات باللغة العربية والعبرية للفنان أمين عطا الله وصور بورتريهات، نصوص مسرحية تراثية، كتب للموسيقى، بروجرامات، ملابس مسرحية كرسى الاعتراف للفنان يوسف وهبى، ملابس مسرحية راسبوتين للفنانة أمينة رزق-وكذا عدد 2 فترينة لعرض مقتنيات الفنان الراحل السيد راضي.

كما تضم العديد من الماكيتات منها: ماكيت دار الأوبرا المصرية - المسرح القومي قبل التجديد - ماكيت مسرح القهوة فى بداية القرن التاسع عشر - ماكيت مسرح أجيال الحلو - ماكيت مسرح الارتجال أوائل عصر النهضة - ماكيت مسرح سيد درويش.

أما عن التماثيل فيضم: تمثال الفنان محمد عبد الوهاب مصنوع من البروتر وتم صبه بأكاديمية روما. تمثال الفنان محمد عبد الوهاب مصنوع من الجبس. وتضم غرفة المقتنيات -الملابس الشخصية للفنان زكى طليمات وكذا مقتنيات شخصية - الملابس الشخصية للفنان فتوح نشاطى - الملابس الشخصية الفنان عبد المنعم إبراهيم وكذا مقتنياتة الشخصية -ملابس للفنان الراحل نبيل الألفى والمقتنيات الخاصة به وغيرها.