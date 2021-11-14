رشا الفوال: أول كتاباتى المنشورة ديوان «حبنا قامت صلاته» بالعامية المصرية

قالت الشاعرة رشا الفوال: أول كتاباتي المنشورة كان ديوان بالعامية المصرية حمل عنوان: "حبنا قامت صلاته"، قام عدد من الأصدقاء بمراجعة قصائده منهم الشاعر الكبير حسام العقدة، والشاعر الكبير والفنان التشكيلي محمد العشماوي رحمة الله عليه، وقام بتنسيق الديوان ككل الشاعر الكبير محمود إسماعيل، الذي نصحني بطباعته في سلسلة أدب الجماهير التي أسسها الكاتب الكبير فؤاد حجازي رحمة الله عليه، وبالفعل تم التواصل معه، إلا أنه أوحى لي بفكرة أن يكون داخل الديوان لوحات فنية تعبر كل لوحة عن قصيدة ما، وبالفعل قامت شقيقتي رانيا الفوال بتصميم اللوحات الداخلية للديوان وفقا لرؤيتها لكل قصيدة، إلى أن خرج للنور عام ٢٠١١.



تابعت رشا في تصريحات خاصة لــ"الدستور" حول عملها الإبداع الأول: أما كتابي الأول في قصيدة النثر فكان بعنوان: "قبل ذهابي"، ونشر عن سلسلة ابداع الحرية التي أسسها الكاتب الكبير عبد الفتاح الجمل، وقام بمراجعته وتنسيقه الشاعر الكبير مصباح المهدي.

وأردفت الفوال: هذا بخصوص الشعر أما بالنسبة لأدب الطفل، فكان ديواني الأول يحمل عنوان: "ياللا هانرسم"، وصدر عن المركز القومي لثقافة الطفل عام ٢٠١٧.

أما بخصوص أول كتاب نقدي فهو مقاربة نقدية من منظور التحليل النفسي تناولت فيها رواية: "أجندة سيد الأهل"، للكاتب الكبير أحمد صبري أبو الفتوح، ورواية "البرنيكة" للكاتب المبدع طلال سيف، ورواية "القوقعة" للكاتب السوري مصطفى خليفة، ورواية "تلك العتمة الباهرة" للكاتب المغربي الطاهر بن جلون، الكتاب النقدي الأول حمل عنوان: "العنف من أعلى وأزمة هوية الأنا في الرواية العربية"، استغرقت الدراسة ثلاثة أعوام من البحث والكتابة، قام بالاطلاع عليها ومراجعتها قبل النشر الكاتب والناقد محمد عطوه، وقام بمراجعتها لغويا الكاتب والمصحح اللغوي: محمود سلام أبو مالك، وصمم الغلاف الشاعر مصطفى أبو مسلم وطبع في دار ميتابوك للنشر والطباعة عام ٢٠٢١.

الكتاب الأول في الشعر سبقته عدة كتابات في الشعر الغنائي تتم مراجعتها الآن وتنسيقها لتخرج للنور في شكل ديوان شعري قريبا، والكتاب النقدي الأول سبقه كتاب آخر تم الانتهاء منه لكن لم ينشر حتى الآن.

يشار إلى أن رشا الفوال شاعرة وناقدة مصرية من مواليد مدينة المنصورة عام 1977، تناقش قريبًا أطروحتها لنيل درجة الدكتوراة في الآداب تخصص علم نفس بجامعة المنصورة، بعنوان: "عملية الإبداع في شِعر العامية" والتي أشرف عليها العالم الجليل الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد.

صدر للشاعرة رشا الفوال بالعامية: ديوان "حبنا قامت صلاته" عام 2011 عن سلسلة أدب الجماهير، وديوان "ألف حيلة وحيلة" عام 2016 عن دار ليان للنشر والتوزيع، وديوان "عرض مضحك" عام 2017 عن سلسلة الفائزون بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وديوان "موت الوجع: عن الوطن والناس" عام 2020 عن دار ميتابوك للطباعة والنشر، وديوان بالفصحى "قبل ذهابي" عام 2013 عن سلسلة إبداع الحرية، ووديوان للأطفال "ياللا ح نرسم" عام 2017 عن المركز القومي لثقافة الطفل.

كما صدر لرشا الفوال أول كتاب نقدي بعنوان "العنف من أعلى وأزمة هوية الأنا في الرواية العربية- مقاربة نقدية من منظور التحليل النفسي" عام 2021 عن دار ميتابوك للطباعة والنشر.

فازت رشا الفوال بالمركز الأول في المسابقة الأدبية المركزية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2017 بديوان عرض مضحك٬ وفازت بالمركز الأول عامية في مسابقة إقليم شرق الدلتا الثقافي عام 2012.