جثامين متفحمة.. مصرع شخصين إثر تصادم سيارة تريلا بمحول كهرباء

لقي منذ قليل شخصين مصرعهما متفحمان، وذلك إثر تصادم سيارة تريلا بمحول كهرباء بالكيلو 6 بطريق مطروح الدولي.

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجي، جثامين لشخصين متفحمان إثر تصادم سيارة تريلا بمحول كهرباء واشتعالها بطريق مطروح الدولي ناحية الكيلو 6، وهم: خالد عبده النمس ويبلغ من العمر ٥٥ عاما من الغربية، وفتحي قدري البراوي، ويبلغ من العمر ٢٠ عاما من الغربية.

وعقب وصول الجثامين المستشفي تم التحفظ عليهما في ثلاجة حفظ الجثامين تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم.

وكان قد أصيب في 7 نوفمبر 2021، 13 شخصا إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي والعلمين النموذجي.



وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين، وهم: كمال صبحي إبراهيم 46 سنة من كفر الدوار مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحازم صلاح محمد 33 سنة من الإسكندرية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود أحمد عوض 27 سنة من المنصورة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد سالم خالد 24 سنة من المنوفية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعمرو عبد المولى عبدالعزيز 25 سنة من كفر الشيخ مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد محمد يوسف 21 سنة من المنصورة مصاب بكسر أسفل عظمة الفخذ، وهيكل محمود حافظ 43 سنة من مدينة الحمام مصاب بجرح بالجبهة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



كما أصيب في نفس الحادث: علي محمد محمد 27 سنة من بني سويف مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، ومحمد عمر مصطفى 23 سنة من المنصورة مصاب بكدمات و سحجات متفرقة بالجسم، وشفيق مهدي عبد الجواد 37 سنة من طنطا مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإسلام فوزي عبد العزيز 27 سنة من المنصورة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود محمد حامد 21 سنة من الإسكندرية مصاب بكسر بالقدم اليسرى وبكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد ناجح إسماعيل 23 سنة مصاب بجرح بالساق اليسرى كدمات وسحجات متفرقة.