وزيرة التعاون الدولي عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ العام المقبل: «إنجاز»

هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مصر بالإعلان الرسمي عن استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP27»، خلال العام المقبل.

‏وقالت «المشاط» في تغريدة على «تويتر»: «مبروك لمصرنا الحبيبة الإعلان الرسمي عن استضافتها للنسخة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، في شرم الشيخ مدينة السلام، ممثلة عن قارة ‎أفريقيا، إنجاز كبير وتاريخي يدعم ريادة مصر الإقليمية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وبناء مستقبل أخضر للأجيال القادمة».

‏وتابعت، أن نجاح ‎مصر في ذلك، ما كان ليتحقق لولا الخطط الطموحة التي وضعتها الدولة لرسم رحلتنا نحو تعافي أخضر، تحت قيادة سياسية مؤمنة بالعمل المناخي، وعمل دؤوب من الحكومة.. نتطلع إلى لقائكم قريبا في COP27».