«الداخلية»: كشف غموض 80 حادثا جنائيا في أسبوع

نجحت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية في الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى خلال أسبوع في كشف غموض 80 حادثًا جنائيًا خطيرًا، أبرزهم «قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد»، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 119 متهمًا، إعادة 22 سيارة مُبلغ بسرقتها.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.