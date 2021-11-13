السجن لـ5 من أسرة واحدة للشروع في قتل شخص بالقليوبية

أصدرت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، اليوم، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لموظف بالمعاش، وكذلك السجن المشدد 5 سنوات لأبنائه الأربعة، لشروعهم في قتل شقيق الأول و«عم» باقي المتهمين لخلافات عائلية بينهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال، وأمانة سر محمد فرحات.

أمر الإحالة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23968 لسنة 2020 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 2985 لسنة 2020 كلى شمال بنها، أن المتهمين في 30 أكتوبر من العام الماضي، شرعوا في قتل المجني عليه «ع ح ش»، بالمعاش، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة «شوم ورافع وسكين»، وتربصوا له قبالة منزله وما أن وصل ودلف إليه حتى قاموا بالدخول خلفه واعتراضه حال صعوده السلم، وكالوا له الضربات مستخدمين الأسلحة البيضاء محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية بهدف إزهاق روحه، لوجود خلافات عائلية بينهم.

كما تضمن أمر الإحالة، أنه خاب أثر فعلهم لسبب لا دخل لإدارتهم به، وهو تدخل الأهالي للدفاع عن المجني عليه ونقله للمستشفى وتقديم الخدمة الطبية له، كما أن المتهمين حازوا وأحزوا بغير مسوغ قانونية «شوم ورافع وسكين»، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، على النحو المبين بالتحقيقات.

ضبط موظف بالمعاش و4 من أبنائه

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط موظف بالمعاش و4 من أبنائه لتعديهم على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكسور بالساق واليد، وجرى نقل المصاب لمستشفي بنها الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.