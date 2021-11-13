السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

معلومات عن هدى رمزي بعد ظهورها في خطوبة شقيق شريف رمزي

هدي رمزي مع ريهام
هدي رمزي مع ريهام ايمن زوجة شريف رمزي

تصدرت الفنانة هدى رمزي محركات البحث بعد ظهورها أمس في حفل خطوبة ابن شقيقها المنتج الكبير الراحل محمد حسن رمزي وشقيق الفنان شريف رمزي الأصغر ويدعى صلاح رمزي.

وأثارت هدى رمزي جدلاً كبير بعد ظهورها المفاجئ عقب فترة اختفاء دامت لسنوات طويلة. 

ظهور الفنانة هدى رمزي 

الفنانة هدى رمزي 

وتستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن الفنانة المعتزلة هدى رمزي بعد تصدرها التريند. 

احتفلت بعيد ميلادها الـ63 منذ عدة أيام فهي مواليد 10 نوفمبر من عام 1958 ونشأت في جو فني وسط نجوم السينما في ذلك الوقت لأن والدها المنتج حسن رمزي كان من أهم المنتجين في ذلك الوقت، وكان يتعاون في أعماله مع كبار النجوم.  

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خلال مسيرتها الفنية قدمت ما يقرب من 29 عملا سينمائيا ودراميا بدايتهم كانت وهي في عامها السابعة عشر بعد الحاح منها علي والداها الذي وافق على مشاركتها في فيلم «الرداء الأبيض» وكان هو مخرجة إلى أن أثبتت نفسها وتوالت أعمالها بعد ذلك وأبرز أفلامها «حنفي الأبهة وجري الوحوش وبئر الحرمان وأحلام الفتي الطائر والسمان والخريف وعلي الزيبق». 

اعتزلت الفنانة هدى رمزي الفن في مطلع التسعينات وارتدت الحجاب، ثم خلعت الحجاب مرة أخرى وعادت وظلت علاقاتها جيدة بالوسط الفني خاصة أنها عمة الفنان شريف رمزي، لكنها رفضت المشاركة في أعمال فنية وتزوجت خمس مرات، وأول زواج كان من رجل الأعمال والطيار مصطفي البليدي وآخر زواج كان من نجم النادي الأهلي شريف عبدالمنعم.

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