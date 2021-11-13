بعد انتشارها في أسوان.. كيف تحمي نفسك من لدغة العقارب؟

موجة من السيول ضربت مدينة أسوان، ما تسبب في خروج عدد كبير من العقارب التي أصابت قرابة الـ425 شخصًا حتى الساعات القليلة الماضية، حسب ما أعلنت مستشفى أسوان الجامعي.

في السطور القادمة يرصد «الدستور» روشتة للحماية من لدغات العقارب السامة:

لا تقترب من أماكن تواجد العقارب:

تسكن العقارب المناطق الصحراوية، داخل الشقوق وأسفل القمم الصخرية، ولا تهاجم العقارب الإنسان أو تشكل خطرًا على حياته إلا في حالة هجومه عليها، ولكن مع هطول الأمطار تخرج العقارب من جحورها وتصبح قريبة من الإنسان إلى الحد الذي يسهل عليها لدغة، لذا لابد من الابتعاد عن أماكن تواجدها قد الإمكان.

ارتداء الأحذية الطويلة:

إذا اضطررت للخروج من المنزل أثناء تواجدك بمنطقة بها عقارب، ارتدي الأحذية الطويلة والسراويل الطويلة فهمي يمكن أن تحميك من لدغات العقارب المحتملة.

السير عبر الممرات الآمنة:

حاول جاهدًا عدم المرور من الأماكن التي تعرف جيدًا وجود عقارب بها، كما يفضل السير فوق الطرق المرتفعة عن الأرض وبعيده تمامًا عن الأشجار والغابات.

لا تقترب من العقارب ولو بدت ميتة:

ربما يدفع فضول البعض إلى لمس العقارب التي يعتقد أن فارقت الحياة، لكن في هذه الحالة ربما يكون في حالة سكون، وتصيبك لدغتها، لذلك لا تقترب مهما كانت حالتها.

لا تتنزه وحدك:

إذا كان هناك ضرورة من التواجد في أماكن بعيدة لا تتنزه في المناطق النائية، احرص دائمًا على وجود شخص معك يمكنه المساعدة في حالات الطوارئ.

تدريب الأطفال على البعد عن العقارب:

تشكل لدغات العقارب خطرًا كبيرًا على حياة الأطفال الصغار، وكثيرًا ما يُلدغ الأطفال الذين يفضلون التقاط العقارب، لذلك يجب التأكيد من جانب أولياء الأمور بأن يمنحوا الثعابين والعقارب الطريق الصحيح لمنع الإصابة باللدغات السامة.