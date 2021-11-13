زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب محافظة بوشهر الإيرانية

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر قضاء جم بمحافظة بوشهر بجنوب إيران، اليوم السبت.

وحددت المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران مركز الزلزال على عمق 20 كيلومترًا تحت سطح الأرض، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

ولم ترد تقارير بوقوع خسائر بشرية، أو أضرار مادية جراء وقوع هذا الزلزال.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7درجات ضرب شمال غربي البلاد في عام 1990 وخلف 37ألف قتيل و 100 ألف مصاب.

ويعتبر هذا الزلزال ليس الأول في إيران حيث ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر وقعت في جنوب البلاد، دون حدوث إصابات بشرية أو أضرارا مادية.

وأكدت وكالة "فارس" للأنباء الإيرانية، أن الهزة وقعت في المنطقة الممتدة بين محافظتي فارس وبوشهر، وكان مركزها على عمق 11 كم قرب مدينة خشت.

يذكر أنه في التاسع من الشهر الجاري، ضرب زلزال بقوة 5 درجات بمقياس ريختر، مدينة نقدة في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران.

ضرب زلزال بقوة 5 درجات بمقياس ريختر، مدينة نقدة في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران.

وقال سكرتير إدارة الكوارث والطوارئ في بلدة نقدة، محمد حسين لاله بور، في تصريح لوكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، إنه لم ترد أنباء حتى الآن، عن وقوع خسائر بالأرواح جراء الزلزال، وإن فرق الإغاثة والإنقاذ على جهوزية تامة وتتابع تفاصيل الهزة الأرضية التي وقعت في الساعة 21:30 من مساء اليوم الجمعة وعلى عمق 10 كيلومترات.

ووفق الوكالة الإيرانية، أشار لاله بور، إلى أن هناك 95 قرية تابعة لبلدة نقدة وأن فرق تقييم الخسائر توجهت إلى هذه المناطق لتفقد الأوضاع والوقوف على التفاصيل.

وأفاد لاله بور بأن جميع قوات الإغاثة في هذه المدينة على أهبة الاستعداد وستقدم الإغاثة اللازمة للمصابين المحتملين إذا لزم الأمر.

وأعقب الزلزال هزة ارتدادية ضربت نقدة بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر.

وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.