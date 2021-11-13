«مدبولي» يتفقد تطوير قرية عامر بالسويس.. ويتحدث مع المواطنين (فيديو)

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مشروعات تطوير قرية عامر، إحدى التجمعات الريفية التابعة لمحافظة السويس.

رافق رئيس الوزراء، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس الوزراء والدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون الموافق وعدد من المسؤولين التنفيذيين.

استمع رئيس الوزراء لشرح تفصيلى عن المشروعات التي يجري تنفيذها داخل القرية، ثم قام بالتجول في الشوارع ليرى بنفسه ما يجري تنفيذه، وناقش المواطنين والسيدات والشباب وسألهم عن مدى رضاهم بما يجري تنفيذه داخل القرية وطالب المحافظ بتنفيذ مطلب احدي السيدات بإنجاز عمليات هدم والتخلص منها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد قبل قليل، أعمال تطوير مستشفى السويس الجامعي، وكلية الطب بجامعة السويس.



وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، أن المستشفى كانت تابعة لوزارة الصحة، وتم نقلها إلى جامعة السويس على قطعة أرض تبلغ مساحتها 40 ألف م2، مكونة من ثلاثة مبان، وهي المبنى الرئيسي، ويتكون من دور بدروم ودور أرضي، وتم إضافة دور ثاني للمستشفى بإجمالي ارتفاع يبلغ 13.40 م، بالإضافة إلى مبنى المستشفى ويحتوي على 260 سرير إقامة، و15 غرفة للعمليات الجراحية، و22 سرير غسيل كلوي، و23 سرير عناية مركزة، و25 حضّانة، و17 عيادة خارجية، بجانب 6 معامل وأشعة، كما تضم مستشفى السويس الجامعي مبنى الخدمات، والذي يتكون من دور أرضي وأول وثان يشمل غرف الكهرباء، والمحولات، وسكن الأطباء والتمريض.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروع تطوير المستشفى، فأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من أعمال التدعيم والترميم لمبنى المستشفى، كما تم الانتهاء من إضافة الدور الثاني لهذا المبنى بالكامل، إلى جانب الانتهاء من أعمال إنشاء مبنى الخدمات ومبنى خزان المياه والحريق.

