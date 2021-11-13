السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشديدات أمنية بمحكمة العباسية بالتزامن مع محاكمة الفنان شادى خلف

الفنان شادي خلف
الفنان شادي خلف

شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، تشديدات أمنية مكثفة قبل بدء النظر في أولى جلسات محاكمة الفنان شادي نبيل خلف، في اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة رغمًا عنهن، داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له.

ووصل منذ قليل الفنان شادي نبيل خلف للمحكمة، وظهر وهو يرتدي نظارة سوداء وكمامة تنفيذًا للتدابير الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا.

‫ووجهت النيابة العامة إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها. 

حيث هتك عرض المجني عليها «س. م. ع» بالقوة بأن باغتها حال وقوفهما في مواجهته بعضهما لبعض ممسكًا إياها من جسدها- منطقة البطن- حال كونه متوليًا التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له، ‫كما هتك عرض المجني عليها «م. ا. أ» بالقوة، بأن أمسك بها دافعًا إياها للحائط وقبّلها من فمها، واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، ولامس عضوه الذكري جسدها، حال كونه متوليًا التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.

‫كما هتك عرض المجني عليها «م. ع. م» بالقوة، بأن باغتها بملامسة جسدها رغمًا عنها ‫وهتك عرض المجني عليها «ك. م. ن» بالقوة، بأن أمسك بها دافعًا إياها للحائط ملتصقًا بها بجسده ومحاولًا تقبيلها من فمها حال كونه متوليًا التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.

‫بالإضافة إلى ذلك هتك عرض المجني عليها «ه. ط. س» بالقوة، بأن أمسك بها وجذبها واحتضنها ولامس عضوه الذكري جسدها حال كونه متوليًا التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له، ‫وأيضًا هتك عرض المجني عليها «ه. خ. أ» بالقوة، بأن باغتها حال جلوسهما بأحد المقاهي واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، حال كونه متوليًا التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.

‫ ‫كما هتك عرض المجني عليها «م. ع. إ» بالقوة بأن أمسك بها عنوة وجذبها تجاهه واحتضنها واستطالت يده لجسدها، مؤخرتها- ملامسًا لموطن عفتها- فرجها- بإحدى قدميه، وذلك حال كونه متوليًا التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.

هتك عرض محكمة جنايات القاهرة فيروس كورونا محاولة اغتصاب الفنان شادي نبيل خلف ورشة تدريب تمثيل الفنان شادي خلف اغتصاب 7 فتيات شادي خلف

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متحف لـ«قرافات» القاهرة

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