برلمانية تطالب بتدشين موقع إلكترونى للتعريف بمميزات قانون المشروعات الصغيرة

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن قانون المشروعات الصغيرة من التشريعات التي ساهمت بقوة فى خلق المزيد من فرص العمل وتشجيع الشباب على الابتكار وأن يكونوا أصحاب مشروعات ويأتى تمشيا مع فكرة تمكين الشباب بعد تأهيليهم، مما يعكس حجم الجهود المبذولة فى ملف تمكين الشباب خلال السنوات الأخيرة.

وشددت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في تصريحات لها اليوم، على ضرورة إلقاء مزيد من الضوء خلال الفترة المقبلة على كيفية الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة، وذلك من خلال تدشين المزيد من الحملات والندوات التعريفية بالقانون وتدشين موقع إلكترونى يبين جميع الخطوات بداية من طرح الفكرة وكيفية الحصول على التمويل والمستندات المطلوبة وما سيتم خطوة بخطوة لتحقيق فلسفة التشريع على الأرض وتوفير المزيد من فرص العمل مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة ميكنة جميع خدمات جهاز تنمية المشروعات للتيسير على المواطنين راغبى امتلاك مشروعات صغيرة.

وأشارت رشاد، إلى أن القانون الجديد يعمل على تشجيع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات، وتأكيد من قبل الدولة على توفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.

جدير بالذكر أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يستهدف وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما شهد إقرار العديد من الأحكام المستحدثة التى تهدف إلى تيسير إتاحة التمويل وتيسير إجراءات بدء التعامل.