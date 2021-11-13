الأنبا مكاريوس يشارك في لقاء فتيان الشهادة الإعدادية

شارك الأنبا مكاريوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإيبارشية المنيا، أمس، في لقاءً لفتيان وفتيات السنة الثالثة الإعدادية، بكنيسة القديس الأنبا موسى بالمنيا، تحت شعار «لاَ يَسْتَهِنْ أَحَدٌ بِحَدَاثَتِكَ» (١تي٤: ١٢)؛ وذلك لتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد هذا العام.

وصرّح الأنبا مكاريوس خلال الكلمة التي ألقاها عليهم بأن المنيا بل مصر كلها، في احتياج إليهم، وهم المعقود عليهم الأمل في النهوض بالبلاد وتكملة المسيرة، وطالبهم بالتمسك ببلادهم، وألّا يسعوا في الخروج منها، فهي في احتياج إلى وجودهم داخلها.

كما تابع الأنبا مكاريوس خلال كلمته قائلاً:“بداخل كل منكم عملاقًا ونابغة وقديسًا، وأن عليهم أن يتحلوا بالجدية والرجاء”.

وسيتم إقامة اللقاء في نفس التوقيت من العام القادم للاطمئنان على سير أمورهم الروحية والاجتماعية والدراسية.

شارك في اللقاء حوالي اكثر من 1300 طالب وطالبة وحالي 250 من الخدام والخادمات، ولفيف من الآباء الكهنة والذين شارك كل منهم بكلمة تشجيع للحاضرين.

عُقِد اللقاء على ثلاث دفعات، حيث بدأ في ٣م وحتى ٧م، وذلك مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، إلى بدء صوم الميلاد المجيد ابتداءا من يوم 25 نوفمبر الجاري.

ويستمر صوم الميلاد المجيد، لمدة 43 يوما متصلة ، تنتهي بعيد ميلاد السيد المسيد يوم 7 يناير من كل عام وفقًا للكنائس الشرقية، بينما تحتفل كنائس الغرب بالعيد ذاته يوم 25 من شهر ديسمبر بكل عام.

واحتفلت الكنائس المصرية بعيد الصليب وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانه الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

ويُعد عيد الصليب هو احد الأعياد السيدية الكبري والمهمه في الكنيسة المسيحية، نُظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.