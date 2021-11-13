«عيد ميلاد سعيد».. رسالة تقدير من برج إيفل لـ«اليونيسكو»

قدمت باريس التحية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" من خلال عرض ضوئي على برج إيفل يوم الجمعة في احتفال بالذكرى الـ75 لميلاد المنظمة.

وفي إشارة إلى الصداقة بين العاصمة الفرنسية والمنظمة التي تستضيفها منذ عام 1946، عرض البرج عبارة "75 سنة" جنبًا إلى جنب مع شعار "اليونيسكو"، وهو عبارة عن معبد يوناني بطراز بديع، و"رمز للأمل في عالم يسوده السلام"، حسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وكان هذا العرض الخفيف فقرة من مراسم أكبر اشتملت على زيارات أكثر من 20 رئيس دولة وعرض لأعمال المصور البرازيلي سيباستياو سالفادو في مقر المنظمة.

وتشتهر "اليونيسكو"، التي تأسست وسط رماد الحرب العالمية الثانية لحماية التراث الثقافي المشترك للبشرية كلها، باختيار المواقع الأثرية والتراثية وحمايتها، من جزر جالاباجوس إلى مقابر تمبكتو.

وانتُخبت أودري أزولاي، وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة، مديرة عامة لها لولاية ثانية مدتها أربع سنوات في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وعلي صعيد آخر، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مؤخرًا اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا في مدرسة بمدينة باناليك في شمال غرب ​فرنسا​.

وأوضحت السلطات أنه تم التعرف على المتحور الجديد في مدرسة منى أوزوف الابتدائية، في مقاطعة فينيستير بمدينة بريتاني، وأصيب 24 شخصًا به، بينهم 18 طفلًا مؤكدة وضع منطقة بريتاني تحت المراقبة.

وأشار مصدر مطلع في حديث لصحيفة "CNEWS"، إلى أن هذا المتحور لا يتشابه مع أي متحور آخر، لافتًا إلى أنه من أجل تحديد نوعه، تم إرسال أربعة اختبارات إيجابية إلى المختبر للفحص، لكن النتائج لم تتطابق مع أي متحور اخر.

وفى السياق، أكد معهد باستور، أن هذه العينات لديها طفرات جديدة متعددة، لا سيما في بروتين سبايك، وهو بروتين يسمح للفيروس بدخول الخلايا البشرية وفقًا لهذه التحليلات، فقد اختفى جزء صغير من هذا البروتين تمامًا عند مقارنته بمتغيرات أخرى لفيروس كورونا، وفقًا للصحيفة ذاتها.