سقوط أمطار غزيرة على أسوان (صور)

شهدت مدينة أسوان، اليوم، سقوط أمطار غزيرة وذلك بعد تقلبات في الطقس، حيث امتلت السماء بالسحب الكثيفة، مما أدى ذلك إلى سقوط الأمطار وغرق الشوارع، والتأثير بشكل نسبي على حركة المواطنين في الشوارع.

كما شهدت سماء مدينة أسوان، اليوم، ظاهرة البرق والرعد، مصاحبة للأمطار الغزيرة، وامتلت شوارع المدينة بمياة الأمطار، مما أثر على الحركة المرورية في الشوارع.

سقوط أمطار على أسوان

ووصلت الأمطار إلى مدينة أسوان، بعد أجواء غير مستقرة، وطقس متقلب، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية مره أخرى داخل المدينة.

وفي وقت سابق، أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رفع درجة الاستعداد وتجهيز غرفة العمليات الرئيسية، بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية.

جاء ذلك في ضوء تحذير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من عدم الاستقرار في الطقس خلال اليومين القادمين على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر وجنوب الصعيد.

سقوط أمطار على أسوان

ووجه محافظ أسوان الجهات المختصة بسرعة الإعداد كل في مجال تخصصه لضمان التدخل والتعامل السريع والسيطرة على أي تداعيات سلبية في حالة حدوث أي أمطار غزيرة أو سيول، وهو الذي يتوازى مع التواصل بمركز الأرصاد الجوية لتحديد المواقع المحتملة لسقوط الأمطار ودرجتها ومدى خطورتها.

كما وجه بوقف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل من أسوان إلى إدفو شمالًا، وأيضًا ببحيرة ناصر، بجانب قيام إدارة المرور بغلق الطرق السريعة مؤقتًا بعد انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية والأمطار التي أدت لانخفاض مستوى الرؤية وخاصة أمام حركة المركبات بريًا و البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة نيليًا.

وناشد محافظ أسوان المواطنين بالالتزام بمنازلهم وتجنب مواقع وجود الأشجار والهوائيات الكهربائية، بالإضافة إلى أهمية التزام سائقي المركبات والسيارات المختلفة بوقف التحرك والتهدئة للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، مؤكدًا على أن هناك تواصل مستمر من خلال غرفة العمليات الرئيسية مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى لمتابعة الموقف أولًا بأول والتي لم تخطر حتى الآن بأي حوادث.

وبعث المحافظ رسالة طمأنة لأهالي أسوان بأن الحالة العامة للأحوال الجوية مستقرة ومطمئنة تمامًا حتى الآن، مناشدًا قائدي المركبات والسيارات، وأيضًا قائدي وأصحاب البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الماتور والشراعية ولنشات الصيد بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات والاتجاهات المقررة للسير في الطرق السريعة أو الأبحار في مجرى مهر النيل وبحيرة ناصر.