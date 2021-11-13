إنتاج 12 مليون رغيف يوميا للمستفيدين من التموين بكفر الشيخ

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، أن إجمالي إنتاج المخابز البلدية للخبز تصل لنحو 12 مليون رغيف يوميًا من خلال المخابز البلدية التي تقوم بإنتاج الخبز المدعوم فئة الخمس قروش .

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن المخابز البلدية تقوم باستهلاك 950 طن دقيق استخراج 82%، تقوم باستلامها من المطاحن لإنتاج الخبز البلدي بشكل منتظم وتوزيعه على البطاقات التموينية بمتوسط 5 أرغفة يوميًا.

وأضاف«حبيب»، أن هناك أرصدة احتياطية من الدقيق في المخابز البلدية تصل إلى 3 أيام، وتم توفير أرصدة من الأقماح تصل إلى 3 أيام، بجانب توفير رصيد دقيق استخراج 82% لمدة يومين في المطاحن، مشيرًا إلى أن هناك تأمين وتعزيز الأرصدة الاحتياطية للسلع الاستيراتيجية بشكل منتظم لتكفي الاحتياجات.

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، على تشكيل فريق عمل رقابي يوميًا من مفتشي التموين والإدارات التموينية المختلفة، لاستهداف المخابز البلدية للتأكد من انتظام العمل وعدم توقف المخابز بدون إذن أو تصريح أو عذر قهري، والتأكد من المواصفات القياسية والإنتاج اليومي بشرط جودة الخبز، ووزنه لا يقل عن 90 جرامًا، وقطره 18سم، فضلًا عن عدم تجميع الدقيق البلدي المدعم في أجولة الدقيق دون إنتاج الخبز بغرض التهريب إلى السوق السوداء أو التلاعب في الدعم، وتحرير محاضر بالمخالفات.