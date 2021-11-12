الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

عالم أعصاب يوضح 5 طرق للتعامل مع فيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

شارك عالم الأعصاب "بول تايلور"  قائمة مرجعية من خمس خطوات تساعدك على بناء المرونة ضد فيروس كورونا، بعد أن حذر خبراء الصحة من أن الجميع سيصابون  بالفيروس. 

يقول بول تايلور، خلال حديثه بصحيفة Daily mail البريطانية، في حين أن التطعيم المزدوج هو أول منفذ للحماية من أمراض الجهاز التنفسي القاتلة، إلا أن هناك طرقًا أخرى لتعزيز نظام المناعة من الداخل إلى الخارج.

الحصول على التطعيم:

قال مدير معهد Victoria's Mind Body Brain Performance Institute"" بعد الحصول على اللقاح ،  إنه من المهم أن تظل نشطًا  لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا، والحفاظ على مستويات السكر في الدم منخفضة لتقليل خطر الإصابة بأمراض خطيرة.

أضاف تايلور، إن إنشاء روتين نوم صحي والحصول على الكثير من فيتامين "د" يمكن أن يلعب أيضًا دورًا في تقوية الجسم ضد فيروس كورونا والفيروسات الأخرى.

تحكم في سكر الدم:

تظهر الأبحاث التي أجرتها جمعية السكري الأمريكية أن 40 في المائة من جميع وفيات فيروس كورونا من أصحاب مرض السكري.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يموت واحد من كل 10 من الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب الفيروس في غضون أسبوع واحد، مما يجعل مرض السكري أحد أكثر الحالات الموجودة مسبقًا خطورة.

لهذا السبب يقول تايلور إنه من الأهمية بمكان التحكم في نسبة السكر في الدم من خلال تدابير مثبتة علميًا مثل التحول إلى نظام غذائي كامل الكيتو وهو نظام غذائي عالي الدهون ومنخفض الكربوهيدرات يجبر الجسم على حرق الدهون بدلاً من الكربوهيدرات.

حافظ على حركة جسمك

تعتبر التمارين الرياضية أداة قوية لتنظيم الجسم ، وخاصة الجهازين المناعي والجهاز العصبي المركزي ، ولهذا السبب يقول تايلور إنه من المهم أن تظل نشطًا للبقاء بصحة جيدة.

وأوضح أن النشاط البدني هو منشط قوي للتعبير الجيني، حيث إنه يقوم بتشغيل الجينات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات وله آثار إيجابية واسعة النطاق في جميع أنحاء الجسم والدماغ ، ويساعد على إدارة نسبة الجلوكوز في الدم.

كما أنه سيساعد في محاربة القلق والاكتئاب الناجمين عن الإغلاق وتحسين نوعية نومك ووظيفة المناعة لديك.

الحصول على فيتامين د:

وفقًا لتايلور ، فإن أشعة الشمس دواء، حيث يقول إن جرعة صحية من فيتامين (د) هي واحدة من أفضل وسائل الحماية التي يمكنك الحصول عليها من الفيروس.

وعلى الرغم من عشرات الدراسات القائمة على الملاحظة التي تؤكد العلاقة بين نقص فيتامين (د) ونتائج المرض الوخيمة، فإن 23 في المائة من الأستراليين وأكثر من 30 في المائة من النيوزيلنديين لديهم مستويات أعلى من المستوى الأمثل من فيتامين د.

وتعتبر أسهل طريقة للحصول على فيتامين (د) هي الخروج والحصول على بعض أشعة الشمس في الصباح، كما يقترح مكملات فيتامين (د) والمعادن بما في ذلك السيلينيوم والزنك وزيوت السمك.

اصنع روتينًا صحيًا للنوم:

إذا كنت ترغب في بناء نظام مناعة قوي ، فإن السيد تايلور يقول إن أول مكان يجب أن تبدأ به هو النوم، حيث يقترح تايلور، إيقاف تشغيل الهواتف والأجهزة اللوحية والأجهزة الإلكترونية الأخرى قبل النوم بـ 30 دقيقة على الأقل، والنوم في نفس الوقت كل ليلة.

وتشمل الطرق البسيطة الأخرى لتحسين  النوم التخلص من الكافيين بعد منتصف النهار، والحد من تناول الكحول ودمج جلسات قصيرة من اليوجا والتأمل في روتينك الصباحي والليلي. 

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا مرض السكر ديلى ميل البريطانية التمارين الرياضية كورونا

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