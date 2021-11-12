الجمعة 12 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تطلق الجائزة الوطنية للمتطوعين بالتعاون مع الأمم المتحدة

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

تُطلق وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين في مصر، الجائزة الوطنية للمتطوعين، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار احتفال برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمرور خمسين عامًا على تأسيسه وكذلك مرور عشرين عامًا على إطلاق الأمين العام للأمم المتحدة عام 2001 العام الدولي للمتطوعين.

تهدف الجائزة إلى الاحتفاء بمساهمة المتطوعين المصريين في تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية التي تواجه مجتمعاتهم نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك دورهم الفعال في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

مجالات الجائزة

يستعرض الموضوع الرئيسي، الجهود التطوعية الوطنية للحد من آثار جائحة فيروس كورونا COVID-19 ويندرج تحته المجالات الفرعية التالية للتقديم، الجهود التطوعية في مجال الصحة  والصحة النفسية، 
كما تشمل الجهود التطوعية للحد من الآثار الاجتماعية للجائحة، والجهود التطوعية للحد من الآثار الاقتصادية للجائحة، والجهود التطوعية لدعم الوصول إلى الإنترنت والتقليل من الفجوة الرقمية.

كما تشمل فئات الجائزة "جائزة أفضل متطوع"، حيث يتم ترشيح أفضل متطوع، ويسمح بفرد واحد في كل مجال بواسطة الجهة التطوعية التابع لها وتخصص لكل مجال من مجالات الجائزة الموضحة بواقع جائزتين لكل مجال، وكذلك"جائزة أفضل بيئة داعمة للتطوع". 

تقدم الجائزة الجهة التطوعية التابع لها المتطوع والفائز بـ"جائزة أفضل متطوع".

معايير التقديم وترشيح المتطوعين

يجب أن يكون المُرشح من متطوعي الجهة ونشط بها لمدة ثلاثة أشهر متتالية على الأقل، وأيضاً الشمولية، أي شمول العمل التطوعي الفئات الضعيفة والمهمشة من السكان "أطفال الأسر الفقيرة، والشباب في الأسر الفقيرة، والنساء في المناطق الريفية، والمهاجرون، واللاجئون العاملون في القطاعات غير الرسمية، والنساء ذوات الإعاقة، والمجتمعات الزراعية الريفية في المناطق الساحلية بالدلتا وصعيد مصر.

الجوائز المُقدمة

يتم تقديم جائزة تقديرية لأفضل متطوع في مصر لعام 2021 مُقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر «عدد 8 جوائز».


وجائزة تقديرية لأفضل بيئة داعمة للتطوع في مصر لعام 2021 مُقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر للجهة التطوعية التابع لها أفضل متطوع 2021، وأيضاً جوائز عينية أخرى سيتم الإعلان عنها خلال اليوم الدولي للمتطوعين.

مجتمع طلاق الرى خلال تحقيق وزارة اثار الامم المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

بعد خسارة القمة.. تفاصيل اجتماع كارتيرون مع لاعبى الزمالك

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو يروج لذبح التلاميذ داخل مدرسة بقنا

ثلاثى هجومى يقود منتخب مصر أمام أنجولا فى تصفيات المونديال

الرئيس السيسى يطالب بتحديد مدى زمنى ملزم لخروج المرتزقة من ليبيا

بجلباب وكمامة.. مدير الرعاية الصحية ببورسعيد يتنكر لمتابعة الخدمة المقدمة للمواطنين

الرئيس السيسى: مصر تفخر كونها من الدول المؤسسة لليونسكو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

عفاف السيد

«بناء التعليم»: ماراثون تفوز فيه مصر

ماجد حبته

ليبيا والرئيس فى باريس

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: ضجيج فى المدينة المقدسة

إسرائيل: اشتباكات الحريديم واليهوديات عند حائط البراق هدفها الانقسام

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام داخل سجون إسرائيل