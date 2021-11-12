«التضامن» تطلق الجائزة الوطنية للمتطوعين بالتعاون مع الأمم المتحدة

تُطلق وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين في مصر، الجائزة الوطنية للمتطوعين، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار احتفال برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمرور خمسين عامًا على تأسيسه وكذلك مرور عشرين عامًا على إطلاق الأمين العام للأمم المتحدة عام 2001 العام الدولي للمتطوعين.

تهدف الجائزة إلى الاحتفاء بمساهمة المتطوعين المصريين في تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية التي تواجه مجتمعاتهم نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك دورهم الفعال في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

مجالات الجائزة

يستعرض الموضوع الرئيسي، الجهود التطوعية الوطنية للحد من آثار جائحة فيروس كورونا COVID-19 ويندرج تحته المجالات الفرعية التالية للتقديم، الجهود التطوعية في مجال الصحة والصحة النفسية،

كما تشمل الجهود التطوعية للحد من الآثار الاجتماعية للجائحة، والجهود التطوعية للحد من الآثار الاقتصادية للجائحة، والجهود التطوعية لدعم الوصول إلى الإنترنت والتقليل من الفجوة الرقمية.

كما تشمل فئات الجائزة "جائزة أفضل متطوع"، حيث يتم ترشيح أفضل متطوع، ويسمح بفرد واحد في كل مجال بواسطة الجهة التطوعية التابع لها وتخصص لكل مجال من مجالات الجائزة الموضحة بواقع جائزتين لكل مجال، وكذلك"جائزة أفضل بيئة داعمة للتطوع".

تقدم الجائزة الجهة التطوعية التابع لها المتطوع والفائز بـ"جائزة أفضل متطوع".

معايير التقديم وترشيح المتطوعين

يجب أن يكون المُرشح من متطوعي الجهة ونشط بها لمدة ثلاثة أشهر متتالية على الأقل، وأيضاً الشمولية، أي شمول العمل التطوعي الفئات الضعيفة والمهمشة من السكان "أطفال الأسر الفقيرة، والشباب في الأسر الفقيرة، والنساء في المناطق الريفية، والمهاجرون، واللاجئون العاملون في القطاعات غير الرسمية، والنساء ذوات الإعاقة، والمجتمعات الزراعية الريفية في المناطق الساحلية بالدلتا وصعيد مصر.

الجوائز المُقدمة

يتم تقديم جائزة تقديرية لأفضل متطوع في مصر لعام 2021 مُقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر «عدد 8 جوائز».



وجائزة تقديرية لأفضل بيئة داعمة للتطوع في مصر لعام 2021 مُقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر للجهة التطوعية التابع لها أفضل متطوع 2021، وأيضاً جوائز عينية أخرى سيتم الإعلان عنها خلال اليوم الدولي للمتطوعين.