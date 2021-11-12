بيلا حديد تتحدث عن معاناتها مع الاكتئاب وآثار «السوشيال ميديا»

بيلا حديد هي واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم في الوقت الحالي، لقد أسر جمالها وإحساسها الأنيق العالم، فعندما ينفتح المشاهير على صراعاتهم العقلية والعقبات التي يواجهونها داخل وخارج مجالهم المحترم، غالبًا ما يتم تلقي الرسالة على نطاق واسع، كما كان الحال مؤخرًا معها.

تحدثت بيلا عبر صفحتها الشخصية على الانستجرام عن صحتها العقلية ومعاناتها مع الاكتئاب، فعبرت عن مشاكلها في إدارة سلامتها العاطفية والعقلية من خلال حياتها المهنية أثناء زيارتها لمهرجان فوج للأزياء في عام 2019: "أبكي كل صباح، أبكي أثناء استراحات الغداء، أبكي قبل أن أنام"

في أغسطس 2021 ناقشت أيضًا تحديات الصحة العقلية الأخرى التي واجهتها خلال مسيرتها في عرض الأزيا، والتي بدأت عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها

في الفيديو الجديد التي بثته قالت: "كثيرا ما تُسأل عن سبب عدم قدرتها على الابتسام في عروض الأزياء، وأجابت بالقول إن السبب الرئيسي هو أنها كانت في حالة مرعبة جسديا وعقليا"، كما أنها عانت كثيرا من الشعور بانعدام الأمن، وربطت بين الفن واستنكار الذات.

وأدلت حديد بتصريح بعد اعترافها بمعاناتها من اكتئاب حاد وبكاء عملياً كل يوم على مدى السنوات القليلة الماضية، وأكدت أن الجميع مختلفون وفريدون وأنه لا بأس من الشعور بالضياع أو الحيرة في هذا العالم لأن كل شخص في بعض الأحيان لايكون لديه ما يقدمه.

ناقشت حديد أيضًا كيف أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست حقيقية وكيف نتأثر غالبًا بوجودها، وقالت إنه لا ينبغي لنا أن نشعر بالوحدة ويجب أن نتحد ونتقبل عواطفنا: "لذا مني إليك أعلم أنك لست وحدك.. أنا أراك وأسمعك".

تشعر بيلا حديد بسعادة غامرة بعد انضمامها إلى عدد متزايد من المشاهير الذين تحدثوا عن صحتهم العقلية، وتوضح معركتها مع الاكتئاب كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي ومجموعة متنوعة من القطاعات التأثير على الناس وتشجيعهم على الشعور بالاكتئاب.