الجمعة 12 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بيلا حديد تتحدث عن معاناتها مع الاكتئاب وآثار «السوشيال ميديا»

بيلا حديد
بيلا حديد

بيلا حديد هي واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم في الوقت الحالي، لقد أسر جمالها وإحساسها الأنيق العالم، فعندما ينفتح المشاهير على صراعاتهم العقلية والعقبات التي يواجهونها داخل وخارج مجالهم المحترم، غالبًا ما يتم تلقي الرسالة على نطاق واسع، كما كان الحال مؤخرًا معها.

 

تحدثت بيلا عبر صفحتها الشخصية على الانستجرام عن صحتها العقلية ومعاناتها مع الاكتئاب، فعبرت عن مشاكلها في إدارة سلامتها العاطفية والعقلية من خلال حياتها المهنية أثناء زيارتها لمهرجان فوج للأزياء في عام 2019: "أبكي كل صباح، أبكي أثناء استراحات الغداء، أبكي قبل أن أنام"

في أغسطس 2021 ناقشت أيضًا تحديات الصحة العقلية الأخرى التي واجهتها خلال مسيرتها في عرض الأزيا، والتي بدأت عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها

في الفيديو الجديد التي بثته قالت: "كثيرا ما تُسأل عن سبب عدم قدرتها على الابتسام في عروض الأزياء، وأجابت بالقول إن السبب الرئيسي هو أنها كانت في حالة مرعبة جسديا وعقليا"، كما أنها عانت كثيرا من الشعور بانعدام الأمن، وربطت بين الفن واستنكار الذات.

وأدلت حديد بتصريح بعد اعترافها بمعاناتها من اكتئاب حاد وبكاء عملياً كل يوم على مدى السنوات القليلة الماضية، وأكدت أن الجميع مختلفون وفريدون وأنه لا بأس من الشعور بالضياع أو الحيرة في هذا العالم لأن كل شخص في بعض الأحيان لايكون لديه ما يقدمه.

ناقشت حديد أيضًا كيف أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست حقيقية وكيف نتأثر غالبًا بوجودها، وقالت إنه لا ينبغي لنا أن نشعر بالوحدة ويجب أن نتحد ونتقبل عواطفنا: "لذا مني إليك أعلم أنك لست وحدك.. أنا أراك وأسمعك".

تشعر بيلا حديد بسعادة غامرة بعد انضمامها إلى عدد متزايد من المشاهير الذين تحدثوا عن صحتهم العقلية، وتوضح معركتها مع الاكتئاب كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي ومجموعة متنوعة من القطاعات التأثير على الناس وتشجيعهم على الشعور بالاكتئاب.

بيلا حديد انستجرام اكتئاب عارضة الأزياء فوج

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

بعد خسارة القمة.. تفاصيل اجتماع كارتيرون مع لاعبى الزمالك

مروان خورى: إحنا فى زمن «أغانى التخبيط» والإنتاج الغنائى يقترب من الانقراض

بعد تراجع أسعار الذهب.. تجار: الوقت الأنسب للشراء

«العمل الأول».. مثقفون يروون لــ «الدستور» حكايات وكواليس دخولهم لعالم الإبداع

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو يروج لذبح التلاميذ داخل مدرسة بقنا

«حقي» يتحدث عبر الهولوجرام.. سيناريو تخيلي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

عفاف السيد

«بناء التعليم»: ماراثون تفوز فيه مصر

ماجد حبته

ليبيا والرئيس فى باريس

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: ضجيج فى المدينة المقدسة

إسرائيل: اشتباكات الحريديم واليهوديات عند حائط البراق هدفها الانقسام

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام داخل سجون إسرائيل