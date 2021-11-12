كل ما تريد معرفته عن المعالج الجنسى

كل يوم يأتي العلم بتخصصات جديدة في كافة المجالات، فمنها ما فرضته علينا الأمراض والأوبئة وأخرى ما فرضته علينا التكنولوجيا ونمط الحياة السريع.

مؤخرًا ظهر تخصص جديد يسمى "المعالج الجنسي" فسواء كنت تتعامل مع مشاكل الوظيفة الجنسية أو مخاوف العلاقة الحميمة، يمكن أن يساعدك في تحسين العلاقة مع شريك حياتك.

قد يكون الحديث عن الجنس صعبًا بالنسبة للعديد من الأشخاص، وقد يكون الحديث عن مشاكل الصحة الجنسية أكثر صعوبة، مثل الأداء الجنسي وانخفاض الرغبة الجنسية، ففي السطور التالية قدم موقع "everydayhealth" الطبي، الفوائد التي يمكن أن يقدمها المعالج الجنسي.

ما هو العلاج الجنسي؟ وماذا يفعل؟

المعالج الجنسي من المهن التي اعترف بها مؤخرًا في مجال الصحة العقلية مرخص لديه التعليم والتدريب في علاج المشكلات الجنسية.

وهناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن للناس اتباعها ليصبحوا معالجين جنسيين، وقد يكون المعالج الجنسي طبيبًا نفسيًا، أو إخصائيًا اجتماعيًا إكلينيكيًا، أو معالجًا للأسرة.

كيف تبدو الجلسة مع معالج الجنس؟

يختلف العلاج الجنسي بشكل كبير اعتمادًا على ما يتم تناوله ومن هو المعالج والمريض، لذلك لا توجد إجابة قياسية لما قد تستلزمه جلسة علاج معينة أو عدد المرات التي ستذهب فيها.

سيبدأ معظم المعالجين الجنسيين بالحصول على صورة شاملة لتاريخك الجنسي ، سواء طلبوا هذه المعلومات قبل أن تحضر الجلسة، أو شخصيًا، أو كليهما.

ما قد يوصي به معالج الجنس بشكل عام

تختلف التوصيات التي يقدمها المعالج الجنسي بشكل كبير من مريض لآخر والقضايا التي يعالجونها، حيث يعتمد الأمر على المعالج الذي تعمل معه بالإضافة إلى ما تبحث عنه.

توقع واجبات منزلية، والتي يمكن أن تكون عنصرًا شائعًا في العلاج الجنسي، كما سيطلب منك إكمال مهام محددة بين الجلسات، ثم يطلب منك أو أنت وشريكك الإبلاغ.