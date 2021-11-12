نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد القافلة الطبية لمرضى القلب

تفقدت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير عمل القافلة الطبية لأمراض عيوب القلب للأطفال بمستشفى الخارجة التخصصي، يرافقها الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وتابعت نائب المحافظ، الحالات التي تم الكشف عليها للاطمئنان على سير عمل القافلة، مُعربةً عن شكرها وتقديرها لأعضاء القافلة الطبية على الجهد المبذول لخدمة أبناء الوادي الجديد، كما وجهت بأن يتم التنسيق مع القافلة للتواجد العام القادم بمركز الفرافرة، بهدف التوسع في أنشطة القوافل وخدمة مختلف مراكز المحافظة.

ومن جانبه، صرّح الدكتور مؤمن معاذ استشاري القلب وعضو مجلس الشيوخ، بأن القافلة الطبية جاءت من قسم قلب الأطفال جامعة القاهرة، والجمعية المصرية لأمراض القلب الخلقية بالتنسيق مع المحافظة، للكشف مجانًا على الأطفال، مُضيفًا أن القافلة استقبلت الأطفال من جميع مراكز المحافظة، وتم عمل اللازم، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى جراحات القلب إلى مستشفى أبوالريش.

افتتاح مسجد النخيل

وفي سياق منفصل، افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مسجد النخيل بمركز بلاط الذي أقيم على مساحة 560 م2 ويضم مصلى للسيدات، كما التقى المحافظ المواطنين مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة افتتاح المسجد، واستمع لمطالبهم موجهًا بسرعة بحثها وحلّها.

ووجّه بتوحيد لون جميع المنازل والمباني بحي النخيل الجديد، مُؤكدًا أن المحافظة ستدعم هذه المبادرة بنسبة 50%، كما وجّه بعمل مظلة انتظار سيارات لأهالي الحي، وتقسيط قيمة المرافق المقررة عليهم مع سداد مقدم 25%.

وشدّد على عدم بناء أي حظائر أو عشوائيات، مُشيرًا أن أي مخالفات ستتم إزالتها فورً، موجهًا الوحدة المحلية لمركز بلاط بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني لعمل خط أرضي لبركة مياه الصرف، والتنسيق مع منطقة التليفونات لمد خط كابينة تليفون لمنازل الخير والنماء.