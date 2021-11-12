تفاصيل مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بصحراوى قنا

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي، بقرية الطويرات التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق قرية الطويرات بمركز قنا، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين.

تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

حادث مروري بالصحراوي الغربي

وفي سياق متصل، لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، اليوم، في حادث مروري بالصحراوي الغربي بالقرب من فرشوط شمال قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع أحمد عوض عبد الحفيظ، 30 عامًا، مقيم الحاج سلام، وإصابة قاسم بدري محمود، 30 عامًا، مقيم سمهود، حادث مروري بالصحراوي الغربي بالقرب من فرشوط.

تم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام، والمصاب إلى مستشفى فرشوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

انفجار سيارة واشتعال النيران بها

وفي سياق مواز، أصيب شخص، في حادث مروع بطريق قنا الصحراوي الغربي، ما أسفر عن انفجار سيارة واشتعال النيران بها.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات، بإصابة أحمد حسن عبدالباسط، 32 عامًا، مقيم سوهاج، في حادث مروع، بالقرب من مدخل مدينة قنا، وانفجار السيارة التي كان يقودها، واشتعال النيران بهما.

وقال شهود عيان، إن السيارة التي انفجرت فوجئ قائدها بالصدادات الحديدية الموجودة على الطريق، فاصطدم بها، وخرج من السيارة قبل انفجارها، والسيارة الأخرى فوجئت بالموقف فصعدت على كتلة رملية.

انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مقر البلاغ، برئاسة العميد هاني الأتربي، رئيس الحماية المدنية بقنا، وتم إخماد الحريق، ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.