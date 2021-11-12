برلمانية: مؤتمر باريس الدولي يهدف لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا

ثمنت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، والتي جاءت تلبية لدعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط مصر وفرنسا، مؤكدة أن المؤتمر يهدف في المقام الأول الي تحقيق السلام والاستقرار والأمن في ليبيا قبل الاستحقاق الانتخابي الليبي، مما يمكنها من مكافحة الإرهاب لتعود البلاد الي وضعها الاقتصادي عربيا ودولياً.

وقالت النائبة رقية الهلالي، في بيان صحفي صادر عنها اليوم، إن الهدف من هذا المؤتمر هو توفير قوة دافعة دولية للانتخابات الليبية، المقرر إجراؤها في ديسمبر القادم، وبحث تطورات الأوضاع وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة ووضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا، مؤكدة أن مصر تعتبر أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهذا ما يؤكد عليه الرئيس السيسي في هذا المؤتمر الدولي الذي سيشارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل ورؤساء حكومات ومسئولي أكثر من 20 دولة ورؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وأكدت عضو مجلس النواب، على دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي، فضلا عن أمنها واستقرارها، لافتة إلى أن الرئيس السيسي سوف يؤكد علي ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا ، خاصة وانا على أعتاب إجراء الاستحقاق الانتخابي المقرر له ديسمبر المقبل، فضلاً عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد توجه أمس الخميس، إلى دولة فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا.

وقد توجه أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا تمهيدا لعقد مؤتمر باريس لدعم ليبيا.