وزن الضيوف.. سر أغرب عادات العائلة المالكة البريطانية في الكريسماس

أكدت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن الملكة اليزابيث الثانية تخطط لقياس وزن دوقة ودوق كامبريدج كيت ميدلتون والأمير ويليام وبعض أعضاء العائلة المالكة بعد عشاء عيد الميلاد، كجزء من تقليد غريب.



وفي عام 2018 ، قالت الخبيرة الملكية إنجريد سيوارد إن الملكة تطلب من كل ضيف من ضيوفها «وزن أنفسهم» عند وصولهم والمغادرة باستخدام مجموعة من المقاييس العتيقة.



وأكدت الصحيفة، أنه جاء ذلك للتأكد من أن الضيوف يقضون وقتًا ممتعًا، ويتم وزنهم للتأكد من أنهم «يتلقون تغذية جيدة»، متابعة أن التقليد يعود إلى عهد الملك إدوارد السابع في أوائل القرن العشرين، وينطبق على جميع أفراد العشيرة الملكية.

الإضرار بسمعة أفراد العائلة المالكة



وأوضحت الصحيفة أن احتفالات الكريسماس تأتي هذا العام في ظل الأزمة التي يواجهها الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميجان ماركل، بسبب كشف مساعدهم الشخصي عن أسرار من شأنها الإضرار بسمعة أفراد العائلة المالكة المتخلين عن واجباتهم الملكية.



ومن جانبها، اعتذرت دوقة ساسكس، 40 عامًا، أمام محكمة الاستئناف بعد أن فشلت في إخبار القاضي عن رسائل بريد إلكتروني تظهر محاولاتها للتأثير على سيرة ذاتية المتعلقة بها وبالأمير هاري، لإخبار المحكمة أنها نسيت.

جاء ذلك خلال جلسة المحاكمة في القضية التي أقامتها ميجان ضد صحيفة «ميل أون صنداي» البريطانية بحجة نشر أجزاء من رسالتها لوالدها توماس في 5 مقالات منفصلة.

أكاذيب ميجان



وكشفت الجلسات عن سلسلة أكاذيب ميجان بداية من نفيها بشدة التعاون مع مؤلفي كتاب فايندنج فريدم الذي يتناول السيرة الذاتية لها ولزوجها او المساعدة في السيرة الذاتية المثيرة للجدل، ليتضح فيما بعد انها مدت الكاتبين بمعلومات هامة عن العائلة المالكة.



وأكدت الصحيفة، أن رسائل البريد الإلكتروني التي عُرضت على المحكمة كشفت أنها وهاري أطلعا المتحدث الصحفي جيسون كناوف على بعض المعلومات، قبل أن يجتمع لمناقشة الكتاب مع الكاتبين أوميد سكوبي وكارولين دوراند قبل عامين.