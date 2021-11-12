الجمعة 12 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حفل توقيع ومناقشة الرواية المصورة «وقت الشدة».. 27 نوفمبر

رواية وقت الشدة
رواية وقت الشدة

تستضيف مكتبة الكتب خان، حفل توقيع ومناقشة الرواية المصورة "وقت الشدة"، الحائزة على جائزة مزج للكوميكس، لـ محمود رفعت، صاحب القصة والرسوم، وسيناريو علي بغدادي، وحوار أحمد عصام السيد، في الساعة السابعة مساء السبت الموافق 27 من نوفمبر الجاري.

"وقت الشدة" رواية تاريخية مصورة تحكي عن الشدة المستنصرية من خلال رحلة صداقة بين المشاكس ميمون وعم يحيى الحانوتي، وصعاب الحياة في مصر الفاطمية في أيام المجاعة والحرب ومترتباتها من توحش للنفوس، وهلاك للناس بالآلاف.

الرواية المصورة 

هي كتاب روائي يتألف من محتوى صورى، على الرغم من أن كلمة "رواية" عادة ما تشير إلى الأعمال الخيالية الطويلة، إلا أن مصطلح "الرواية المصورة" يطبق على نطاق واسع ويشمل كلًا من الأعمال الخيالية، وغير الخيالية، والأعمال المختارة، ويتميز عن مصطلح "الكتاب الهزلي"، كون الأخير يصدر على شكل مجلات مصورة دورية.

صاغ المؤرخ ريتشارد كايل مصطلح "رواية مصورة" في مقال نشر فى عدد نوفمبر من مجلة  كابا-ألفا عام 1964م، اكتسب هذا المصطلح شعبية في مجتمع الكوميديا بعد نشر ويل إيسنر لروايته المصورة عقد مع الإله «1978» وبداية رواية مارفل المصورة «1982»، أصبحت مألوفة للجمهور فى أواخر عام 1980 بعد النجاحات التجارية للمجلد الأول للرواية المصورة "الفأر" لأرت سابيجلمان في عام 1968 وعدد من الطبعات التى جمعت للرواية المصورة "عودة فارس الظلام" للكاتب فرانك ميلر في عام 1986 ورواية "واتشمن" لكل من آلان مور وديف جيبونز فى عام 1987م.

وبدأت مجموعة دراسة صناعة الكتب باستخدام "الرواية المصورة" كفئة فى محلات الكتب عام 2001.

حفل توقيع ومناقشة الرواية المصورة وقت الشدة سيناريوعلى بغدادي الرواية الحائزة على جائزة مزج للكوميكس رواية تاريخية مصورة الشدة المستنصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

بعد خسارة القمة.. تفاصيل اجتماع كارتيرون مع لاعبى الزمالك

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو يروج لذبح التلاميذ داخل مدرسة بقنا

ثلاثى هجومى يقود منتخب مصر أمام أنجولا فى تصفيات المونديال

الرئيس السيسى يطالب بتحديد مدى زمنى ملزم لخروج المرتزقة من ليبيا

تجارب حية.. «الدستور» ترصد مجهودات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بحركات استعراضية.. ضبط سائقين عرضّا حياة المواطنين للخطر فى شوارع النزهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

حسين دعسة

من سيحارب إيران؟

د. محمد عفيفي

السينما والمجتمع المصرى

محمد بركة

المثقف والجنس.. كيف يحل صلاح فضل الإشكالية المسكوت عنها؟

محمد نجم

مستجدات الأزمة العالمية ونظرة على السوق المصرية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: اشتباكات الحريديم واليهوديات عند حائط البراق هدفها الانقسام

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام داخل سجون إسرائيل

السلطة الفلسطينية تنفى الحصول على قرض من إسرائيل