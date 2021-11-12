حفل توقيع ومناقشة الرواية المصورة «وقت الشدة».. 27 نوفمبر

تستضيف مكتبة الكتب خان، حفل توقيع ومناقشة الرواية المصورة "وقت الشدة"، الحائزة على جائزة مزج للكوميكس، لـ محمود رفعت، صاحب القصة والرسوم، وسيناريو علي بغدادي، وحوار أحمد عصام السيد، في الساعة السابعة مساء السبت الموافق 27 من نوفمبر الجاري.

"وقت الشدة" رواية تاريخية مصورة تحكي عن الشدة المستنصرية من خلال رحلة صداقة بين المشاكس ميمون وعم يحيى الحانوتي، وصعاب الحياة في مصر الفاطمية في أيام المجاعة والحرب ومترتباتها من توحش للنفوس، وهلاك للناس بالآلاف.

الرواية المصورة

هي كتاب روائي يتألف من محتوى صورى، على الرغم من أن كلمة "رواية" عادة ما تشير إلى الأعمال الخيالية الطويلة، إلا أن مصطلح "الرواية المصورة" يطبق على نطاق واسع ويشمل كلًا من الأعمال الخيالية، وغير الخيالية، والأعمال المختارة، ويتميز عن مصطلح "الكتاب الهزلي"، كون الأخير يصدر على شكل مجلات مصورة دورية.

صاغ المؤرخ ريتشارد كايل مصطلح "رواية مصورة" في مقال نشر فى عدد نوفمبر من مجلة كابا-ألفا عام 1964م، اكتسب هذا المصطلح شعبية في مجتمع الكوميديا بعد نشر ويل إيسنر لروايته المصورة عقد مع الإله «1978» وبداية رواية مارفل المصورة «1982»، أصبحت مألوفة للجمهور فى أواخر عام 1980 بعد النجاحات التجارية للمجلد الأول للرواية المصورة "الفأر" لأرت سابيجلمان في عام 1968 وعدد من الطبعات التى جمعت للرواية المصورة "عودة فارس الظلام" للكاتب فرانك ميلر في عام 1986 ورواية "واتشمن" لكل من آلان مور وديف جيبونز فى عام 1987م.

وبدأت مجموعة دراسة صناعة الكتب باستخدام "الرواية المصورة" كفئة فى محلات الكتب عام 2001.