الجمعة 12 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«شبورة وانخفاض في الحرارة وأمطار».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

أمطار
أمطار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التبنؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الجمعة، سيشهد استمرارًا في الأجواء الخريفية في كافة محافظات مصر، كما ستنخفض درجات الحرارة، و سيسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، بينما يكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد. 

- شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر

وأضاف "شاهين" لـ "الدستور" أن الطقس ليلا سيكون لطيفًا على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، موضحًا أن، اليوم الجمعة، شهد شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. 

وتوقع "شاهين" سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية السلوم ومطروح والضبعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد حلايب وشلاتين ومرسى علم وأسوان وأبو سمبل على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة اليوم الجمعة، قال "شاهين" أنها ستكون كالتالي: 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة

 السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة 

 جنوب سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة

 جنوب الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة

- درجات الحرارة غدا السبت 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة

 السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة 

 جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة

 شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة

 جنوب الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة

 

- درجات الحرارة الأحد المقبل 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة

 السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة 

 جنوب سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة

 شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة

 جنوب الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة 

 

درجات الحرارة ارصاد مصر درجات الحرارة الطقس

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

تفاصيل تصدير أول شحنة غاز مصري لكرواتيا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 12-11-2021

نيويورك تايمز تحذر من خطورة تفاقم النزاع في إثيوبيا

غدًا.. انطلاق فعاليات «منتدى المرأة العالمي للفنون» بمشاركة 40 فنانة

القوى العاملة في أسبوع.. تعيين 4308 شباب في 7 محافظات

رابط تسجيل لقاح كورونا| التسجيل على موقع وزارة الصحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من سيحارب إيران؟

د. محمد عفيفي

السينما والمجتمع المصرى

محمد بركة

المثقف والجنس.. كيف يحل صلاح فضل الإشكالية المسكوت عنها؟

محمد نجم

مستجدات الأزمة العالمية ونظرة على السوق المصرية

ماجد حبته

متطرفة فى كلية لندن

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا (تذكر.. يجب أن تموت)

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

استقالة رئيس شركة برامج تجسس إسرائيلية بعد إدراج أمريكا لها فى القائمة السوداء

وزير إسرائيلى يعتزم طرح مشروع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية