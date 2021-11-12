«شبورة وانخفاض في الحرارة وأمطار».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التبنؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الجمعة، سيشهد استمرارًا في الأجواء الخريفية في كافة محافظات مصر، كما ستنخفض درجات الحرارة، و سيسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، بينما يكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

- شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر

وأضاف "شاهين" لـ "الدستور" أن الطقس ليلا سيكون لطيفًا على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، موضحًا أن، اليوم الجمعة، شهد شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوقع "شاهين" سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية السلوم ومطروح والضبعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد حلايب وشلاتين ومرسى علم وأسوان وأبو سمبل على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة اليوم الجمعة، قال "شاهين" أنها ستكون كالتالي:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة

جنوب سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة

- درجات الحرارة غدا السبت

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة

- درجات الحرارة الأحد المقبل

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة

جنوب سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة