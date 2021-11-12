الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة إماراتية: وثيقة الأخوة الإنسانية دليل قوة الأمم الساعية لتحقيق السلام

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد

أكدت صحيفة "الوطن" الإماراتية، أن تأكيد قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، على أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية خلال استقبال الدكتور سلطان فيصل الرميثي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، عضو لجنة الأخوة الإنسانية، يبين مدى ما تمثله الوثيقة التاريخية من مصدر إلهام للبشرية وهي تواصل لقيمها حول العالم البحث الدائم عن كل فرصة لتعميم السلام والمحبة والتآخي بين جميع مكوناتها.

وتحت عنوان "وثيقة الأخوة الإنسانية لخير العالم"، أوضحت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الجمعة - أن الوثيقة شرعت الأبواب كافة لبناء علاقات سليمة بين الدول تعلي شأن الإنسان وتؤكد أهمية القيم التي تعبّر عن رسالة جميع الأديان السماوية وما تأمر به من تعاون وتكاتف وتلاقٍ على الخير والمحبة والسلام.

وأضافت أن "وثيقة الأخوة الإنسانية" التي سرعان ما تبنتها الأمم المتحدة وجعلت لها يوماً عالمياً، تثبت الأيام كيف أنها دليل قوة الأمم الساعية لتحقيق السلام وما تمثله أبوظبي كعاصمة عالمية تشع محبة ودعوات لخير الجميع.

واختتمت الصحيفة الإماراتية بالقول إن تأكيد قداسة بابا الفاتيكان على أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية، يبين قوة أهدافها وما تريده لجميع الشعوب وأجيالها وهي التي قربت بين مليارات البشر ليكونوا كما يجب بقلوب تنبض بالمحبة وتتقاسم العمل لخير البشرية.

وعلى صعيد آخر، فازت دولة الإمارات، الخميس، باستضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" والمقرر عقدها عام 2023.

وتعهد الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي نائب رئيس دولة الإمارات، بوضع كل إمكانياتهم لإنجاح المؤتمر وستبقى دولة الإمارات ملتزمة تجاه العمل المناخي العالمي لحماية كوكب الأرض.

وأضاف محمد بن راشد "اختيار الإمارات لاستضافة COP28 اختيار مستحق لدولتنا ونبارك لدولة الإمارات فوزها باستضافة أهم مؤتمر عالمي للمناخ COP28 في عام 2023".

سلطان فيصل الرميثي الأخوة الإنسانية الإمارات الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس

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